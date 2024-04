GNTM: Hochzeit unter Wasser! Diese Woche hat es richtig in sich

München - Elegante Hochzeitskleider auf der einen, schicke Anzüge auf der anderen Seite. Dazu kommen Brautsträuße, Tüllschleier sowie Ringe: Bei " Germany's Next Topmodel " wird in dieser Woche geheiratet - und das alles unter Wasser!

Besondere Challenge in dieser Woche: Bei "Germany's Next Topmodel" wird geheiratet. Allerdings nicht auf die langweilige Art und Weise ... © ProSieben/Sven Doornkaat

Die Hochzeitsglocken läuten unter den strengen Augen von Model-Mama Heidi Klum (50) also nicht einfach so, sondern sind erwartungsgemäß direkt an eine Challenge gekoppelt. Und ebenjene sorgt bei einigen Kandidatinnen und Kandidaten der 19. Staffel schon im Vorfeld für viel Kopfzerbrechen.

Marvin (22) fasst das Offensichtliche zusammen und glaubt, dass das Wasser für alle letztlich die "größte Herausforderung" sein wird, schließlich müsse man die "eigene Atmung kontrollieren". Für Mare ist das ein Problem. "Ich kann keine Luft anhalten", räumt die 22-Jährige unumwunden ein.

Gut, dass die angehenden Models nicht direkt in den Wassertank im Look einer Kapelle befördert werden, sondern Klum zuvor noch ein Teaching in dem Pool der Model-Unterkunft angesetzt hat.

"Dadurch, dass wir das heute ein bisschen geübt haben, wird es ihnen morgen hoffentlich ein kleines bisschen leichter fallen", so Klums Hoffnung. Russell James (62), der als Fashion-Fotograf schon Supermodels und Prominente wie Naomi Campbell (53), Adriana Lima (42) und Scarlett Johansson (39) ins rechte Licht gerückt hat, dürfte das wohl auch hoffen.