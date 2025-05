Dramatische Szenen bei GNTM: Panikattacke bei Shooting, Angst vor Verletzung bei Hinderniswalk

Magdalena (21) stand die Angst ins Gesicht geschrieben. © ProSieben/Max Montgomery

Das Shooting in extravaganten Looks von Designer Kevin Germanier (33) hatte es in dieser Woche in sich, sorgte für dramatische Momente: Die Models mussten ihr Können vor dem Objektiv von Fotograf Max Montgomery auf einem Schwebebalken unter Beweis stellen - und zwar in rund 70 Metern Höhe!

"Kein Foto, keine neue Woche", gab sich Klum mit Blick auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die unter einer akuten Höhenangst leiden, wie so oft hart. Am übelsten erwischte es Magdalena (21).

Die Wienerin erlitt eine heftige Panikattacke, bevor es überhaupt in die Höhe gehen konnte. Sie musste abbrechen und sich mit festem Boden unter den Füßen sowie im Kreise des Rests wieder sammeln.

Trotz ihrer schier unüberwindbar scheinenden Höhenangst wollte die Österreicherin einen zweiten Versuch starten. Ein Fire-Marshal der Stadt, der bei Außendreharbeiten der Show immer vor Ort ist, schob dem ganzen allerdings einen Riegel vor und stufte das Unterfangen als zu gefährlich ein. Auch die im Vorfeld noch so knallharte Klum hatte daraufhin doch ein Einsehen.

Statt in 70 Metern Höhe durfte Magdalena - wie vom Marshal erlaubt - maximal in drei Metern ran. Der Hintergrund: Im Fall der Fälle könnte die GNTM-Crew schnell eingreifen und sich angemessen um die junge Kandidatin kümmern.