Nach GNTM-Kritik: Jetzt äußert sich Simone Kowalski, warum sie im aktuellen Finale zu sehen war

Hamburg - Es war DIE Überraschung beim großen GNTM -Finale vergangenen Donnerstag. Simone Kowalski (27), die 2019 als strahlende Siegerin aus Heidi Klums Modelshow hervorging, betrat erneut den Laufsteg – und zwar als Gast. Kurz nach ihrem damaligen Sieg übte die Hamburgerin jedoch harte Kritik an der Sendung.

Simone Kowalski (27) hat im Jahr 2019 die Sendung "Germany's Next Topmodel" gewonnen. © Georg Wendt/dpa

Immer wieder machte die Blondine den Produzenten schwere Vorwürfe. "Überall waren Kameras", erklärte das Model im Sommer 2023 in einer Doku von STRG_F. "Ich bin gar nicht klargekommen. Mental, körperlich, sozial auch nicht", so die 27-Jährige damals.

Umso überraschender, dass Simone nach all der Kritik sechs Jahre später bei einem Walk im GNTM-Finale 2025 teilnahm. In einem emotionalen Video wendet sich die Hamburgerin deshalb direkt an ihre Fans.

"Ich wollte euch von ganzem Herzen danken, denn ich bin bei Topmodel gewesen, um natürlich ein Dankeschön auch an die Fans zu geben und dem ganzen einen kleinen Spark wiederzugeben und mich wieder im Fernsehen zu sehen", so Simone in ihrer Instagram-Story.