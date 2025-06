Gönnt Aaliyah GNTM-Sieger Moritz den Triumph etwa nicht?

Hamburg/Köln - Am Donnerstagabend endete die 20. Staffel von Germany's Next Topmodel mit einem historischen Finale: Der gerade einmal 19-jährige Moritz Rüdiger aus Berlin wurde als männlicher Sieger der diesjährigen Staffel gekürt - gemeinsam mit Daniela Djokić (20), der weiblichen Gewinnerin. Während der Jubel groß war, sorgte am Freitag ein Instagram -Post von Aaliyah Isla (22) für Aufsehen!

In der Show geriet Aaliyah oft mit Moritz und vor allem mit Kevin Vukelja (24) aneinander. Das Duo kam bei ihr und den anderen Nachwuchsmodels nicht immer gut an, während Pierre hingegen meist als besonders sympathisch galt.

Doch offenbar gab es hinter den Kulissen mehr Drama als gedacht. Nach der Show , die in Köln stattfand, postete die 22-Jährige am Freitagnachmittag ein Bild von sich und dem Zweitplatzierten Pierre Lang (22) mit den Worten: "Unser Gewinner der Herzen".

Vom Berliner Skater zum Topmodel: Moritz Rüdiger (19) gewinnt die diesjährige Staffel von GNTM. © Instagram: moritz.rud

"Die Zeit ist jetzt einfach vorbei. Das war gerade erst der Anfang. Wir werden uns nicht aus den Augen verlieren und uns in dieser Kombination alle öfter sehen. Auch zusammen in den Urlaub fahren und so", meinte sie schließlich in ihrer Instagram-Story.

Ob Moritz und Kevin ebenfalls dazugehören, ist unklar.

Doch eines ist sicher: Moritz überzeugte nicht nur durch sein Können als Model, sondern auch mit seiner lässigen, fast schon stumpfen Art. Mit 1,89 Metern Körpergröße, blonden Haaren und tiefblauen Augen wurde er schnell zum Favoriten von Heidi Klum.