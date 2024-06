GNTM-Finale: Eröffnungsact sorgt für Spott! "Ein einziger Fiebertraum", "unterirdisch"

München/Köln - Es dauerte nicht lange, ehe das große Finale der 19. Staffel " Germany's Next Topmodel " im Netz zerrissen wurde und die TV-Zuschauer hastig auf der Fernbedienung nach der Mute-Taste suchten.

Robin S. (62, l.) erwischte wohl einen schlechten Abend. Da wünschten sich die Zuschauer sogar den Gesang von Heidi Klum (51) zurück. © Seven.One/Claudius Pflug

Heidi Klum (51) schwebte zu Beginn in einem Herz auf die Bühne und trällerte die ersten Noten des Mega-House-Hits "Show Me Love". Dann schlug sich die Model-Mama selbst auf den Hinterkopf und kündigte den Eröffnungsact an:

"Ich glaube, ich überlasse das lieber jemandem, der das richtig kann - hier ist Robin S. mit meinen Models!"

Der mittlerweile 30 Jahre alte Song ist zwar über alle Zweifel erhaben, doch der Gesang der 62-jährigen Popsängerin war es - zumindest an diesem Abend - nicht.

"Ich dachte nicht, dass ich das einmal sagen würde, aber ich wünsche mir Heidis Gesang zurück", kommentierte ein User auf "X" und ein anderer meinte: "Warum ist der Gesang noch schlechter als der von Heidi? Die Sendung ist schon nach fünf Minuten wieder ein einziger Fiebertraum."