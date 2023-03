GNTM-Kandidatin Cassy zieht auf einmal blank: Was steckt dahinter?

Cassy (23) aus Hamburg kämpft um den aktuellen Titel von "Germany's Next Topmodel". © Screenshot Instagram/cassyccassau (Bildmontage)

Am Mittwoch veröffentlichte sie dazu einen Post bei Instagram, auf dem sie oben ohne zu sehen ist. Ihre nackten Brüste hat sie allerdings mit ihrem Arm und einem zusätzlich über das Bild gelegten schwarzen Balken zensiert. Auf ihrem Dekolleté stehen die Worte "Not ok?", zu Deutsch "Nicht okay?" geschrieben.

"Why can't I take my top off?", fragt Cassy außerdem als Kommentar zu der Schwarz-Weiß-Aufnahme. Also: "Wieso darf ich mein Top nicht ausziehen?"

Zum Weltfrauentag wünsche sie sich, dass Frauen die freie Wahl darüber haben dürfen, ob sie ihren Körper zeigen wollen oder nicht. "Warum leben wir in einer Welt, in der mir seit ich ein kleines Mädchen war, gesagt wurde, zieh dir was drüber?", will Cassy dafür von ihrer Community wissen. "Warum denken andere Menschen, sie könnten über meinen Körper entscheiden?"

Sie könne nicht verstehen, wie es passieren konnte, dass die weibliche Brust in der Menschheitsgeschichte so sexualisiert wurde. Während es Männern erlaubt sei, sich oberkörperfrei zu zeigen, werde Frauen eingeredet, sie müssten sich für zu viel Nacktheit schämen, so Cassy weiter.

"Ist es naiv, von einer Welt zu träumen, in der ich irgendwann bei 30 Grad rumrennen kann, wie ich will, ohne mich unwohl zu fühlen, ohne Angst, belästigt zu werden, ohne von Männern angegafft und verfolgt zu werden wie ein Hund...", bringt es die GNTM-Kandidatin in einer weiteren Frage noch einmal auf den Punkt.

Dafür erntet Cassy bereits nach wenigen Minuten viel Zuspruch aus ihrer Community. "Applaus für deine Worte", "So, so gut" und "So wahr", heißt es etwa in den Kommentaren.