Nach gemeinsamer Nacht im Zelt: Thomas Hayo verrät pikantes Detail über Heidi Klum

GNTM: Thomas Hayo ließ Heidi Klum im Zeltlager auflaufen und plauderte ein Geheimnis aus.

Von Benedikt Zinsmeister

München/Kalifornien - Bei "Germany's Next Topmodel" am Donnerstagabend mussten die Models eine gemeinsame Nacht in einem Zeltlager in einer Wüste in Kalifornien verbringen. Auch GNTM-Chefin Heidi Klum (51) machte es sich zusammen mit Thomas Hayo (56) in einem Zelt gemütlich - zum Leidwesen des Creative Directors.

Thomas Hayo (56) und Heidi Klum (51) verbrachten die Nacht gemeinsam im Zelt. © ProSieben/Max Montgomery Denn eine Nacht neben der Model-Mama bringt offenbar ihre Tücken mit sich. "Habt ihr mich schnarchen gehört?", fragte die 51-Jährige am nächsten Tag die GNTM-Kandidaten. Die Model-Anwärter wollten zwar nichts gehört haben, aber Thomas Hayo sagte augenrollend: "Ihr lagt ja auch nicht direkt daneben!" Heidi Klum versuchte sich noch rauszureden: "Thomas sagt, ich schnarche! Tom sagt, ich schnarche. Aber mal ehrlich: Ich glaube, die hören einfach nur ihr eigenes Schnarchen." Diese Vermutung wurde aber mit einem Beweisvideo aus der Nacht eindeutig widerlegt. Kandidat Nawin war vom Zeltlager am wenigsten begeistert. "Ich hasse Campen", motzte er in Diva-Manier. "Ich hab noch nie ein Zelt aufgebaut! Ich hatte noch nie ein Zelt in der Hand. Ich glaube, ich hab auch noch nie ein Zelt live gesehen!" Germany's Next Topmodel GNTM: Heidis Sohn Henry groß angekündigt, doch dieser Auftritt irritiert völlig Der Ausflug in die Wüste hatte natürlich einen Hintergrund: Die Kandidaten sollten nach der geruhsamen Nacht im wackligen Zelt im Stil des dystopischen Films "Mad Max" vor der Kamera posieren.