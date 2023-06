GNTM-Shooting des Jahres und dann als Dragqueens vor Live-Publikum

Las Vegas (USA) - Die Entscheidung bei " Germany's Next Topmodel " rückt unaufhaltsam näher, bereits am 15. Juni 2023 wird die Siegerin gekrönt. Zeit für die Kandidatinnen, alles in die Waagschale zu werfen. Die Chance dazu bietet sich!

"Zu posen, ohne dass es aussieht, als würde man posen, ist am schwierigsten", erklärt derweil Model-Mama Heidi Klum (49), die letztlich über Wohl und Wehe entscheiden wird, die durchaus schwierige Herausforderung, welche Coco und Co. erwartet.

"Dieses Shooting kann mein Leben verändern", ist sich Coco (21) aus München beispielsweise sicher - wohl wissend, was kurz vor dem Finale der Staffel in der dieswöchigen Folge alles auf dem Spiel steht.

Die GNTM-Kandidatinnen müssen als Dragqueens ran. © ProSieben/Sven Doornkaat

Natürlich müssen die GNTM-Teilnehmerinnen auch diese Woche nicht nur beim Shooting überzeugen, sondern ebenfalls beim finalen Entscheidungswalk.

Und dieser wird einmal mehr schrill! Denn in Las Vegas verwandeln sich die Kandidatinnen in Dragqueens und müssen im Anschluss in einer Drag Show zeigen, wie überzeugend sie sein können.

Wie die Vorschau bereits verrät, treten immer zwei Models zusammen auf. Sie performen eine am Tag zuvor einstudierte Showeinlage. Worauf es dabei ankommt? Die extravaganten Outfits müssen mit einer strahlenden Attitüde präsentiert werden, eine Choreographie samt Lip sync rundet das Paket ab.

Die Vorfreude ist groß. "Ich habe mega Lust, weil halt auch echte Zuschauer da sind", erklärt Coco und schildert, warum es ihr die Challenge angetan hat. "Man performt nicht nur für die Kamera, sondern auch wirklich für Zuschauer." Sie freue sich deshalb richtig auf ihren Auftritt. "Das wird toll."



Die entscheidende Frage lautet: Wer kann das Publikum in der Stadt der Sünde von sich überzeugen und den Grundstein für den Einzug ins Halbfinale legen? Im Rennen um den Modelvertrag, der am Ende der Siegerin winkt, sind neben Coco, Selma und Nicole auch noch Anna (24, Bochum), Ida (23, Köln), Olivia (22, Hamburg), Somajia (21, Bielefeld) und Vivien (22, Koblenz).

Wer in der Wüste abliefert, als Dragqueen die beste Figur abgibt und so dem Traum ein Stückchen näher kommt? Die Antwort gibt es wie gewohnt am Donnerstag ab 20.15 Uhr bei "Germany's Next Topmodel" auf ProSieben und Joyn.