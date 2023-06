GNTM: Diese zwei Models müssen vor dem Halbfinale gehen

In Woche 16 müssen gleich zwei Kandidatinnen "Germany's Next Topmodel" verlassen und verpassten damit den Einzug ins Halbfinale.

Los Angeles (USA) - In der 16. Folge der 18. Staffel von "Germany's Next Topmodel" stand das wichtigste Shooting der Serie an: Beim Cover-Shooting für die "Harper's Bazaar" zeichneten sich gleich drei Favoritinnen ab.

Selma (19) beeindruckt die Jury mit ihrer Leistung beim Cover-Shooting für die "Harper's Bazaar". © ProSieben/Sven Doornkaat Die Siegerin von GNTM ziert am Ende das Cover der Zeitschrift "Harper's Bazaar". Wer also beim Shooting mit Starfotograf Regan Cameron nicht gut performt, hat schlechte Aussichten auf den Titel. Drei Models gaben jedoch Vollgas und konnten Modelmama Heidi Klum (50) mit ihrer Leistung überzeugen. Somajia (23) konzentriere sich und versuchte alle Anweisungen umzusetzen. "Ich hab Gänsehaut", lobte Heidi die Kandidatin. "So ein Kompliment von Heidi Klum zu bekommen, ist echt überwältigend", freute sich Somajia über das Ergebnis. Germany's Next Topmodel GNTM: Corona-Schock und ein überraschendes Aus in der Wüste Vivian (22) überzeugte mit intensivem Blickkontakt mit der Kamera. "Das ist sexy 'Harper's Bazaar'!", erklärte Heidi begeistert. Ihr "Killerblick" brachte ihr auch Komplimente von der Zeitschriften-Chefredakteurin Kerstin Schneider. "Sie hätte es eigentlich nicht besser machen können!". Auch Selma (19) sorgte für Begeisterung. "Sieht das nicht cool aus?", freute sich Fotograf Cameron. Sind Somajia, Vivian und Selma als Top 3 des Tages auch die Titelfavoriten? Sicher ist: Mit ihren Fotos sicherten sich die Drei den Einzug ins Halbfinale.

Top-Kandidatinn Ida tut sich plötzlich schwer: "'Over the top'-Sein ist eigentlich nichts für mich"

Ida (23) kämpft beim Cover-Shooting gegen den starken Wind. © ProSieben/Sven Doornkaat Doch nicht alle Models überzeugten vor der Kamera: Ida (23) hatte bei den windigen Bedingungen in der Wüste Nevadas Schwierigkeiten mit ihren Haaren. Kerstin Schneider empfand sie außerdem als "angespannt". Auch Anna-Maria (24) tat sich schwer. Die Chefredakteurin bemängelte ihre Posen beim Shooting und ihre angespannte Haltung. Außerdem konnte sie die Anweisungen des Fotografen nicht umsetzen. "So ein schlechtes Gefühl hatte ich bei einem Shooting noch nie", gab Anna geknickt zu. Germany's Next Topmodel GNTM-Shooting des Jahres und dann als Dragqueens vor Live-Publikum Sowohl Ida als auch Anna standen zudem am Entscheidungswalk vor Herausforderungen. Die Models mussten in einer Drag-Show live vor einem Publikum auftreten. "Ich bin eigentlich eher ein entspannterer Mensch. Dieses 'Over the top'-Sein ist eigentlich nichts für mich", erklärte Ida skeptisch.

Wer ist raus bei GNTM? Ida und Anna-Maria müssen in Woche 16 gehen und verpassen das Halbfinale