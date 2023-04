21.04.2023 05:30 GNTM zwischen Comic-Walk und Tränen-Interview: Einer Kandidatin wird die Laufsteg-Challenge zum Verhängnis

In der neuen Folge "Germany's Next Topmodel" hatte Heidi Klum ein Jobangebot und eine verrückte Laufsteg-Herausforderung in petto.

Von Friederike Hauer

Los Angeles (USA) - In der zehnten Folge der 18. Staffel von "Germany's Next Topmodel" verwandelten sich die 15 Kandidatinnen in wandelnde Kunstwerke und bekamen die Chance auf einen lukrativen Job bei einer Beauty-Marke. Nach einem Medientraining verwandelten sich die GNTM-Girls für die Entscheidung in Comic-Kunstwerke. © ProSieben/Richard Hübner Zu Beginn gab es ein knallhartes Medientraining, um die Kandidatinnen auf Interviews vorzubereiten. Die kritischen Fragen von Coach Claudia von Brauchitsch (48) trafen bei manchen ins Schwarze. Cassy (23, Hamburg) musste sich für zahlreiche Mittelfinger auf ihrem Instagram-Kanal rechtfertigen. Auch andere Kandidatinnen wurden direkt mit ihrem Auftritt in den sozialen Medien konfrontiert.

Bei der Frage nach dem auf ihren Fotos präsentierten "Luxusleben" fühlte sich Somajia (21, Bielefeld) in die Enge getrieben. Doch mit ihrer Brandrede zum Thema "Ich bin mehr als eine Louis-Vuitton-Tasche" konnte sie Claudia am Ende überzeugen. Germany's Next Topmodel GNTM stockt richtig auf: Sechs neue Gesichter! Klum ist happy, Models eher nicht Selma (18, Berlin) redete sich ebenfalls um Kopf und Kragen, als es um ihr Partyleben auf Ibiza ging. "Die war mir zu oberflächlich", lautete das vernichtende Urteil von Claudia. Die Sorge, sich nicht authentisch gezeigt zu haben, ließ bei der Berlinerin die Tränen fließen. Im Anschluss besuchte Alex Mariah Peter (25), Siegerin der 16. Staffel GNTM (2021) die Villa. Zusammen mit Heidi Klum (49) und der Psychologin Pia Kabitzsch sprach sie mit den Teilnehmerinnen über den harten Alltag und ihre Erfahrungen in Medienwelt. Job gesichert: Selma wird Kampagnengesicht der Beauty-Marke "Yeauty" Selma (18, Berlin) gab beim Testshooting im Yeauty-Casting alles und ergatterte den Job. © ProSieben/Richard Hübner In dieser Woche hatten die Kandidatinnen die Chance das neue Kampagnengesicht der Beauty-Marke "Yeauty" zu werden. Der Kunde suchte nach ausdrucksstarken Gesichtern. Eingeladen waren Vivien (22, Koblenz), Selma (18, Berlin), Ida (23, Köln) und Maike (23, Hanau). Dabei ging es nicht nur darum, einen Vorteil für Heidis Entscheidung zu ergattern, sondern auch um das saftige Model-Honorar für den Job. Insgesamt haben die Models in dieser Staffel die Chance auf 430.000 Euro für unterschiedlichste Jobs - zusätzlich zur 100.000-Euro-Prämie für die Siegerin. Germany's Next Topmodel GNTM mit Models am Haken: Doch wer ließ das J-Lo-Kleid floppen? Am Ende überzeugte Selma den Kunden am meisten beim Testshooting und der Präsentation der Produkte. Sie wird das neue Gesicht der Kosmetikmarke und damit in Drogerien in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu sehen sein. Entscheidungswalk vor Gastjurorin Ashley Graham Heidi Klum (49, l.) bewertetet die Kandidatinnen mit Gastjurorin Ashley Graham (35). © ProSieben/Richard Hübner Beim Elimination-Walk verwandelten sich die Models in lebende Kunstwerke: Mit aufgemalten Kleidern und Perücken schienen sie direkt aus einem Gemälde von Roy Liechtenstein entsprungen.

Gastjurorin Ashley Graham (35) half Backstage beim Posing und gab den Kandidatinnen das nötige Selbstbewusstsein mit auf den Weg. "Für mich geht ein Traum in Erfüllung. Ashley Graham hat das Curvy-Modeln einfach revolutioniert. Ich darf heute vor ihr laufen und bin einfach krass dankbar, dass ich hier sein darf", erklärte Vivian. Auf dem Catwalk galt es, die Comic-Schilder mit kreativen Posen zu versinnbildlichen. Doch nicht alle bekamen von Heidi ein "Wow" zu hören. Bei Cassys Wackler auf dem Laufsteg war es eher ein "Oops" und Mirellas (20, Berlin) Posen passten gar nicht zu den Sprechblasen neben dem Catwalk. Auch Anya (19, Berlin) und Anna-Maria (24, Bochum) bekamen kein gutes Feedback für ihre Leistungen. GNTM: Wer ist raus? Anya aus Berlin fliegt in Folge 10 Anya (19, Berlin) musste die Show in Folge 10 verlassen. © Bildmontage: ProSieben/Richard Hübner (2) Während die anderen Models zu einer Casting-Woche nach Berlin aufbrachen, reichte es für Anya (19) am Ende nicht. Für die Berliner ist der GNTM-Traum an dieser Stelle vorbei.

Wer ist noch im Rennen? Auf der GNTM-Website findest Du einen Überblick über die aktuellen Models. Die 18. Staffel "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - läuft immer donnerstags um 20.15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

