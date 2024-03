Spoiler-Alert! ESC-Musikvideo von Kaleen zeigt GNTM-Models nach dem Umstyling

Auf dem offiziellen Eurovision-YouTube-Kanal ist der Beitrag aus Österreich mit "We will Rave" zu sehen. Zur Produktion des Videos reiste Kaleen nach Los Angeles. Dort traf auf ihre Tänzer, die einem bekannt vorkommen könnten.

Kaleen tritt mit ihrer Eurodance-Nummer "We Will Rave" Anfang Mai in Malmö an.

"Ich habe die Möglichkeit, alles, was ich liebe, in diese Performance einzubringen und zusammen mit dem Publikum Vollgas zu geben", sagte die 29-jährige Musikerin über ihren Song.