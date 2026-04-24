24.04.2026 12:55 Von Streit zu starken Bildern: GNTM-Rivalen sorgen vor Unterwasser-Shooting für Ärger

In Folge 20 von GNTM stoßen die Kandidaten an ihre Grenzen. Bei einem Unterwasser-Shooting müssen sie sich in Zweierteams vor Heidi Klum beweisen.

Von Paulina Sternsdorf

Los Angeles - In Folge 20 von "Germany’s Next Topmodel" stoßen die Kandidatinnen und Kandidaten an ihre Grenzen. Bei einem Unterwasser-Shooting müssen sie sich in Zweierteams vor Heidi Klum (52) beweisen. Doch nicht alle sind mit ihrer Partnerwahl zufrieden.

Godfrey und Daphne bereiten sich auf das Shooting vor. © ProSieben/Max Montgomery Für die Teilnehmer steht eine der gefürchtetsten Challenges an, die bereits im Vorfeld für Panik sorgt. Um für den Tauchgang gut vorbereitet zu sein, stellt Heidi Klum den Jungs und Mädels einen Trainer zur Seite. In der Villa wird vorab fleißig im hauseigenen Pool geübt – doch für so manche Kandidaten wird bereits das zu einer echten Herausforderung. Alexavius (22) gerät in Panik: "Ich zweifle gerade meine Lebensentscheidungen an. Ich habe ein bisschen Sorge, dass das meine letzte Challenge sein könnte." Auch Anika (27) zeigt gerade beim langen Luftanhalten Schwierigkeiten. Germany's Next Topmodel Hollywood-Star Sharon Stone kommt zum "GNTM"-Finale Beim Shooting gibt Alexavius mit Partnerin Marlene (20) trotzdem alles, kommt aber bereits nach kurzer Zeit unter Wasser wieder nach oben: "Ich habe nur das Rauschen gehört. Ich habe nichts gesehen. Ich hatte das Wasser in der Nase." Der nächste Versuch klappt besser. "Wunderschön", zeigt sich auch Heidi Klum begeistert.

Alexavius (22) und Marlene (20) überzeugen Heidi (52) nach Startschwierigkeiten. © ProSieben/Max Montgomery

Wer sich weniger über seine Tauchpartnerin freut, ist Kandidat Godfrey (34). Der hat nämlich wenig Lust auf Daphne (25), sie gehe ihm "auf den Sack". Vor der Kamera geht er sogar direkt auf die 25-Jährige los: "Ich mach’ das lieber alleine. Dieses Agieren mit jemand anderem, da hab’ ich gar keinen Bock drauf." Doch dann die Überraschung: Das Shooting der Rivalen läuft viel besser als zuerst angenommen. So gut, dass Heidi Klum die beiden sogar als neues Traumpaar einstuft. "Dafür, dass ihr euch nicht so prickelnd versteht, sieht das sehr harmonisch aus", zeigt sich die Model-Mama begeistert. "Solltet ihr ein Kind haben: Heidi ist ein sehr schöner Name." Als die beiden das Set dann sogar noch Hand in Hand verlassen, ist für Heidi sofort klar: "Die heiraten noch. Ich sehe das schon kommen!"

Nach dem Shooting zeigt sich Heidi Klum von Godfrey und Daphne begeistert. © ProSieben/Max Montgomery