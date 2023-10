Gesetzesänderung ruft Gauner auf den Plan: Vorsicht, TV-Abzocke!

Bloß nicht in Panik verfallen: Spätestens ab dem 1. Juli 2024 können alle Mieter selbst entscheiden, auf welchem Weg sie ihr Fernsehen empfangen wollen. (Symbolbild) © dariakulkova/123RF

Wer Kabelkunde ist und zur Miete in einem Mehrfamilienhaus lebt, dem wurden die Kosten für seinen TV- und Radio-Anschluss bislang automatisch in der Nebenkostenabrechnung umgelegt. Wer lieber über eine Satellitenschüssel oder via Internet gucken wollte, musste trotzdem zahlen. Dieses sogenannte Nebenkostenprivileg fällt durch eine Novellierung des Telekommunikationsgesetzes jetzt weg.

Das bedeutet: Jeder Mieter kann nun - wie bei Strom, Gas oder Mobilfunk schon längst üblich - auch seinen TV-Versorger selbst aussuchen.

Millionen Haushalte brauchen bis zum Ende der Übergangsfrist am 30. Juni 2024 neue Verträge. Doch Achtung, die Verbraucherzentrale warnt vor sogenannten "Medienberatern". Dabei handelt es sich um freiberufliche Verkäufer, die im Auftrag des Kabelnetzbetreibers unterwegs sind und auf Provisionsbasis bezahlt werden. Sie wittern das große Geschäft, ziehen gerade scharenweise durch Wohngebiete.

"Medienberater" können spontan an der Haustür aufkreuzen oder anrufen. Dabei sollen mit teilweise unseriösen Mitteln zusätzliche, meist unnötige Kabelverträge abgeschlossen werden. Häufig wird eine unangekündigte "Überprüfung des Kabelanschlusses" als Vorwand genutzt.

Manchmal werden Mieter mit der Drohung eingeschüchtert, sie verlören von heute auf morgen ihren Fernsehanschluss - falsch!