Gießen tagsüber verboten: Das sagen Kleingärtner dazu

Dessau/Leipzig - Es ist trocken, es ist heiß und aktuell gilt in mehreren Regionen Deutschlands tagsüber ein Gießverbot. Wie gehen Betroffene mit der Situation um? Das MDR-Magazin "Umschau" hat einen Nachmittag in einer Kleingartenanlage verbracht.

Nur noch morgens und abends: Am Tag herrscht vielerorts ein Gießverbot. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Bäume, Blumen, Obst und Gemüse - ein kleines Idyll mit vielen Pflanzen bietet der Kleingartenverein "Kirchbreite" in Dessau. Doch wird das satte Grün bald zu vertrocknetem Braun?

"Zwischen 10 und 18 Uhr darf ich nicht gießen", sagt Kleingärtner Heiko Meyer im MDR-Beitrag. Daran halte er sich auch. "Ich möchte keinen Ärger kriegen."

Doch neben Melonen, Tomaten und Bohnen sprudelt munter Wasser in ein Schwimmbecken - Stadtwasser, so Meyer: "Und Stadtwasser darf man ja nehmen, muss man natürlich kräftig in die Tasche greifen."

Kräftig in die Tasche greifen muss auch, wer sich nicht an das Wasserentnahmeverbot hält - denn dann drohen Bußgelder.

In einem benachbarten Kleingarten sprudelt der Pool nicht mehr - stattdessen schwimmen Mückenlarven in dem braun-grünen Wasser vom vergangenen Jahr. Das nutze Kleingärtner Siegfried Wendel nun zum Gießen.

Und wenn diese kreative Quelle im kommenden Sommer versiegt und das Pumpen am Tag ebenfalls nicht erlaubt ist? "Tja, ich weiß nicht, was für eine Hitze nächstes Jahr wird, aber es wird ja wärmer, also kälter wird es auf keinen Fall, der Planet wird ja von Jahr zu Jahr heißer", zeigt sich Wendel ratlos.