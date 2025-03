Sachse revolutioniert DDR-Schwimmhallen: Innerhalb eines Jahrzehnts stand sie überall

Leipzig - Kennst Du eine, kennst Du alle: Zumindest trifft das auf viele der alten DDR-Schwimmhallen zu. Und das hat einen Grund, dessen Ursprung in Leipzig ist. Der MDR klärt in seiner neuen " Umschau "-Folge auf.

Schlicht und einfach, jedoch mit einem gewissen Ziel: Die DDR-Volksschwimmhallen des Typs Anklam sollten die nächsten Leistungsschwimmer hervorbringen. (Symbolbild) © dpa/Jan Woitas

Viel Schnickschnack haben sie nicht, lediglich ein 25-Meter-Becken, welches in fünf Bahnen aufgeteilt ist - die DDR-Volksschwimmhallen des Typs Anklam.

Doch nicht nur von innen sind die Bäder gleich aufgeteilt, auch von außen sehen sich zum Verwechseln ähnlich.

Der Grund: Es handelt sich um sogenannte Typenbauten. War der Entwurf einmal abgesegnet, wurde in der gesamten Republik Copy and Paste gemacht.

Günter Fuchs (90) verbrachte sein halbes Leben in den Hallen, trainiert noch immer eine Gruppe Rentner im Schwimmbad Nordost.

Mit dem Ort verbindet ihn weitaus mehr, als nur die Freude am Schwimmen. "Ich habe weit über 100 Stunden an dieser Schwimmhalle mit geschippt", erinnert sich der rüstige Rentner an den Bau.