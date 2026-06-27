Glut-Wochenende in Deutschland: Seine Idee kann unsere Städte abkühlen

Utrecht (Niederlande) - Temperaturen um die 40 Grad werden an diesem Wochenende in Deutschland erwartet. Wer nicht muss, sollte nicht zwingend vor die Tür gehen und versuchen, seine Wohnung oder Haus kühl zu halten. Eine neue Idee kommt von einem niederländischen Start-up.

Auke Bleij (27) bringt mit seinem Start-up "Respyre" Moos an Gebäudewände. © ZDF/Sebastian Wagner

Auke Bleij (27) steht neben einer mit Moos bewachsenen Mauer. "Niemand kümmert sich um dieses Moos, aber es sieht trotzdem grün aus. Es lebt und hilft der Stadt, im kleinen Rahmen. Es ist die günstigste Variante, Grau in Grün zu verwandeln", sagt er in der ZDF-Doku "plan b - Wie kühlen wir unsere Städte?".

Er gründet das Start-up "Respyre", will mit ihm Moos bewusst an Wände bringen.

"Wir züchten Moose in unserem Gewächshaus, ernten und trocknen sie, anschließend zerkleinern wir sie. So entsteht ein Material aus Sporen und Moosfragmenten, das zu wachsen beginnt, sobald es bewässert wird", sagt der Bauingenieur.

Mit einer eigens entwickelten Technik wird das selbsthaftende Gel-Gemisch auf dem speziellen Beton aufgebracht. Er ist nicht - wie normalerweise - glatt und dicht, sondern uneben, speichert Wasser. Das gefällt dem Moos.