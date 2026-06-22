Verona Pooth führt Promis in Versuchung: "Luxus hat seinen Preis"

Unterföhring - Die "Villa der Versuchung" hat bald wieder geöffnet: Sat.1 zeigt die zweite Staffel der Show mit Gastgeberin Verona Pooth (58) ab August.

Verona Pooth (58) lockt die Bewohner der "Ville der Versuchung" mit Luxus-Gütern. © Federico Gambarini/dpa

14 Stars und Sternchen kämpfen um einen Jackpot von 250.000 Euro, während Verona die Teilnehmer immer wieder in Versuchung führt.

"In der 'Villa der Versuchung' hat jeder Luxus seinen Preis", erklärt der Sender vorab zur Show. Denn nicht nur Bett oder Sofa, sondern auch neue Outfits können erworben werden.

Der Haken: Alles Gekaufte wird vom gemeinsamen Jackpot abgezogen. "Jede Versuchung macht das Leben schöner, den Jackpot aber kleiner", so Sat.1 zum Konzept.

Die Kandidaten müssen also entscheiden, ob sie Sparfuchs oder Verschwender sind und wie groß ihr Teamgeist ist.