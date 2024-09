"Good Luck Guys": Erster Teilnehmer wird von Dschungel-Tier verletzt

Tobi (31) und Jill (23) kommen als Team "Lila" verspätet hinzu. © Joyn

Damit es im Camp nicht zu langweilig wird, schickt die Produktion alsbald das noch gut genährte und frisch gestylte Team "Lila" ins Rennen, bestehend aus Jill Lange (23) und Tobi Wegener (31).

"Wir kommen rein, sind frisch und haben ein breites Lächeln auf den Wangen", triumphiert Muskelmann Tobi. Das kommt bei seinen Mit-Campern nicht besonders sympathisch rüber - und auch seine Team-Kollegin Jill wird noch für Zündstoff sorgen.

Sonnyboy Eric (35) findet Jills Verhalten in zurückliegenden Dating-Shows doof und Sabrina (26) hat ihren Groll aus der zweiten Staffel "Are You The One" mit in den Dschungel gebracht, in der beide um die Aufmerksamkeit der Single-Männer buhlten.

Nach ersten Lästereien unter den "Good Luck Guys"-Frauen kommt es zu einer vermeintlichen Aussprache zwischen Jill und Sabrina. "Solange du mir nichts Böses tust, sind wir cool. Wegen Sendezeit sind wir doch alle hier", nimmt die 23-Jährige der Blondine den Wind aus den Segeln. Diese Fronten sind noch lange nicht geklärt ...

Ob Daniele diese Attacke überleben wird, muss sich in den kommenden Tagen am Strand zeigen.



Streaming-Hinweis: Eine neue Doppelfolge der Adventure-Realityshow "Good Luck Guys" gibt's ab sofort immer donnerstags bei Joyn.