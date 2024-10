Beef in harter Reality-Show: "Linke Ratte, asozial!"

Chumphon (Thailand) - Gleich an mehreren Orten bei " Good Luck Guys " lodern in der neuen Doppelfolge 15 & 16 Brandherde. Während Jill Lange (23) mit Umut Tekin (26) und Aaron Königs (29) aneinander gerät, wird es auch innerhalb eines Teams schmutzig.

Jill Lange (23, l.) und Jana-Maria Herz (31) sprechen über Umut Tekin (26). © Screenshot/Joyn

Jill hat wohlwollend vernommen, dass sich Jana-Maria Herz (31) und ihr ebenfalls an der Show teilnehmender Ex Umut "am Riemen gerissen" haben. "Seit meiner letzten Nominierung seid ihr so richtig Team. Er guckt dich an, redet mit dir."

Dass er aber nicht mit seiner Ex tanzen will, findet Jill "Kindergarten. Er hat auch einfach Angst, hat eine Freundin zu Hause sitzen, die ihm nicht so ganz vertraut, weil sie natürlich weiß, dass er ein Fremdgeher ist."

Aaron Königs (29) regt an, dass es Partner gibt, die das Tanzen mit einer anderen Person - insbesondere der Ex-Freundin - verbieten. Er geht auf Umut zu, der eine Substanz am Mund hat: "Ist das Zahnpasta, Sperma, Sonnencreme?"

Nachdem das Team-Gelb-Mitglied ihm Jills Sätze steckt, rennt Umut zu ihr, wolle nicht immer weiter als Fremdgeher bezeichnet werden. Sie kann es nicht fassen: "Du tust so, als wärst du das Opfer, weil du so eine schlimme Zeit durchgemacht hast. Nein!"

Jill bezeichnet Petze Aaron als "linke Ratte" und "asozial", weil er ihre Sätze sofort Umut gesteckt hat.