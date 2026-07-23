Knallharte Survival-Show startet wieder, diese Reality-Stars sind dabei

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Die vierte Staffel "Good Luck Guys" steht in den Startlöchern - und somit auch ein Cast, der Drama in Überfluss verspricht.

Von Annika Rank

Thailand - Die vierte Staffel "Good Luck Guys" steht in den Startlöchern - und somit auch ein Cast, der Drama in Überfluss verspricht.

Diese Promis kämpfen in diesem Jahr um den Sieg am Lost Beach.
Diese Promis kämpfen in diesem Jahr um den Sieg am Lost Beach.  © Joyn

Die wohl härteste Survival-Show im deutschen Reality-TV meldet sich am 30. Juli vom thailändischen Lost Beach zurück.

Dabei geht es für die Zweier-Teams darum, in den Spielen zu performen, um es aus der Bruchbude bis in die begehrte Luxus-Hütte zu schaffen und nebenbei noch genug Perlen für den Sieg zu sichern.

Angesichts des Casts, welcher mit zahlreichen Ex-Kennenlernphasen und -affären gespickt ist, sollte schon jetzt klar sein, dass es dabei ordentlich krachen wird.

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In diesem Jahr dabei sind:

  • Nelly (24, "AYTO - Reality Stars in Love")
  • Calvin Ogara (24, "AYTO RSIL")
  • Dion Braun (26, "AYTO")
  • Jeje Lopes (29, "Love Island")
  • Beverly (33, "AYTO RSIL")
  • Max Wilschrey (30, "Die Bachelorette")
  • Hati Suarez (25, "AYTO RSIL")
  • Nadja Großmann (26, "AYTO RSIL")
  • Garry Secret (21, "The 50")
  • Maurice Spada (29, "Love Island")
  • Make-up-Influencer Francesco Morelli (26)
  • Model Greta Barthel (25)

Die vierte Staffel "Good Luck Guys" hat wie gewohnt 20 Episoden. Jeden Donnerstag erscheint eine neue Doppelfolge im kostenlosen Stream bei Joyn.

Titelfoto: Joyn

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