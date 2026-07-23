Knallharte Survival-Show startet wieder, diese Reality-Stars sind dabei

Thailand - Die vierte Staffel " Good Luck Guys " steht in den Startlöchern - und somit auch ein Cast, der Drama in Überfluss verspricht.

Diese Promis kämpfen in diesem Jahr um den Sieg am Lost Beach. © Joyn

Die wohl härteste Survival-Show im deutschen Reality-TV meldet sich am 30. Juli vom thailändischen Lost Beach zurück.

Dabei geht es für die Zweier-Teams darum, in den Spielen zu performen, um es aus der Bruchbude bis in die begehrte Luxus-Hütte zu schaffen und nebenbei noch genug Perlen für den Sieg zu sichern.

Angesichts des Casts, welcher mit zahlreichen Ex-Kennenlernphasen und -affären gespickt ist, sollte schon jetzt klar sein, dass es dabei ordentlich krachen wird.

In diesem Jahr dabei sind: