Knallharte Survival-Show startet wieder, diese Reality-Stars sind dabei
Thailand - Die vierte Staffel "Good Luck Guys" steht in den Startlöchern - und somit auch ein Cast, der Drama in Überfluss verspricht.
Die wohl härteste Survival-Show im deutschen Reality-TV meldet sich am 30. Juli vom thailändischen Lost Beach zurück.
Dabei geht es für die Zweier-Teams darum, in den Spielen zu performen, um es aus der Bruchbude bis in die begehrte Luxus-Hütte zu schaffen und nebenbei noch genug Perlen für den Sieg zu sichern.
Angesichts des Casts, welcher mit zahlreichen Ex-Kennenlernphasen und -affären gespickt ist, sollte schon jetzt klar sein, dass es dabei ordentlich krachen wird.
In diesem Jahr dabei sind:
- Nelly (24, "AYTO - Reality Stars in Love")
- Calvin Ogara (24, "AYTO RSIL")
- Dion Braun (26, "AYTO")
- Jeje Lopes (29, "Love Island")
- Beverly (33, "AYTO RSIL")
- Max Wilschrey (30, "Die Bachelorette")
- Hati Suarez (25, "AYTO RSIL")
- Nadja Großmann (26, "AYTO RSIL")
- Garry Secret (21, "The 50")
- Maurice Spada (29, "Love Island")
- Make-up-Influencer Francesco Morelli (26)
- Model Greta Barthel (25)
Die vierte Staffel "Good Luck Guys" hat wie gewohnt 20 Episoden. Jeden Donnerstag erscheint eine neue Doppelfolge im kostenlosen Stream bei Joyn.
Titelfoto: Joyn