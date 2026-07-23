Unheilbar kranke Ex-Fußballer-Tochter über Unfall und Schock-Diagnose: "Konnte es selber nicht glauben"

München - Nach der Diagnose ihrer unheilbaren Krankheit ist für die Tochter des ehemaligen Profis des FC Bayern und Nationalspielers Mehmet Scholl (55) eine Welt zusammengebrochen. Josefine Scholl (18) muss ihren geliebten Sport aufgeben.

Die Diagnose hat das Leben von Josefine Scholl (18) stark beeinflusst. © Joyn

Mitten auf der Bühne bei einer ihrer Akrobatik-Aufführung brach sich die Influencerin ihren Oberschenkel. "Und dann lag ich erst mal da und konnte es selber nicht glauben", erinnert sie sich in der zweiten Folge der TV-Serie "Born Famous".

Wie sich herausstellte, war das McCune-Albright-Syndrom der Auslöser. Durch die Krankheit sind ihre Knochen auf der rechten Körperhälfte poröser und dadurch anfälliger für Verletzungen.

Ihre große Leidenschaft, den Sport, kann sie dadurch nicht mehr ausführen. Das Risiko für weitere schwere Verletzungen ist zu groß.

"Ich vermisse es einfach, mitmachen zu dürfen", erzählt Josefine, während ihr die Tränen kommen. Besonders schwer zu verkraften ist, dass sie früher vorne dabei war. "Jetzt stehe ich halt daneben."