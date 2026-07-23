Unheilbar kranke Ex-Fußballer-Tochter über Unfall und Schock-Diagnose: "Konnte es selber nicht glauben"
München - Nach der Diagnose ihrer unheilbaren Krankheit ist für die Tochter des ehemaligen Profis des FC Bayern und Nationalspielers Mehmet Scholl (55) eine Welt zusammengebrochen. Josefine Scholl (18) muss ihren geliebten Sport aufgeben.
Mitten auf der Bühne bei einer ihrer Akrobatik-Aufführung brach sich die Influencerin ihren Oberschenkel. "Und dann lag ich erst mal da und konnte es selber nicht glauben", erinnert sie sich in der zweiten Folge der TV-Serie "Born Famous".
Wie sich herausstellte, war das McCune-Albright-Syndrom der Auslöser. Durch die Krankheit sind ihre Knochen auf der rechten Körperhälfte poröser und dadurch anfälliger für Verletzungen.
Ihre große Leidenschaft, den Sport, kann sie dadurch nicht mehr ausführen. Das Risiko für weitere schwere Verletzungen ist zu groß.
"Ich vermisse es einfach, mitmachen zu dürfen", erzählt Josefine, während ihr die Tränen kommen. Besonders schwer zu verkraften ist, dass sie früher vorne dabei war. "Jetzt stehe ich halt daneben."
Nach Akrobatik-Aus: Hierin hat Josefine Scholl erneut ihren Spaß gefunden
Auch für ihre Mama ist es schwer, ihre Tochter so leiden zu sehen. "Ich kann damit nicht so gut umgehen", so Jessica Scholl. "Sie hat zwei Leben gelebt. Sie hatte das Leben vor der Krankheit und jetzt das Leben."
Ein letztes Mal will die Schülerin in die Welt der Akrobatik eintauchen und trainiert in einem Seminar jüngere Kinder für einen Auftritt. "Die Akrobatik-Aufführung ist sozusagen jetzt mein Schlussstrich. Ich werde danach auch nicht mehr so viel damit zu tun haben, leider."
Jetzt widmet sich Josefine anderen Aufgaben und hat wieder eine neue Leidenschaft für sich entdeckt. "Ich hab in Social Media wieder meinen Spaß gefunden."
Die Langzeit-Reality-Doku begleitet neben Josefine auch Summer Terenzi (19), Gloria-Sophie Burkandt (27) und Diego Pooth (22). Die 2. Folge "Born Famous - Fluch oder Segen?" läuft Donnerstag, um 20.15 Uhr, auf ProSieben und schon jetzt im Streamen auf Joyn+.
Titelfoto: Montage: Joyn