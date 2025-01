Auswanderin wird auf Sansibar betrogen und beklaut: Ob sie dennoch ihr Glück findet?

Elefant, Tiger & Co.

Doch die Einnahmen sollten durch ein zweites Standbein, eine Strandbar in der Großstadt Daressalam, angekurbelt werden.

Vor fünf Jahren lernte die Tourismuskauffrau den Einheimischen Mwaky (35) bei der Arbeit auf Sansibar kennen, wie sie in der VOX-Doku " Goodbye Deutschland! Die Auswanderer " erzählte. Kurzerhand pachtete das Paar das Hotel "Red Monkey" an der Ostküste Sansibars.

Das Paar entschied sich, das Strandbar-Projekt zunächst auf Eis zu legen. Das Risiko, dabei ihr Hotel zu verlieren, wollten die beiden nach dem Verlust des Geldes nicht riskieren.

Nachdem Kerstin und Mwaky von ihrem Hotel in ihre Wohnung zurückgekommen waren, stellten sie fest, dass bei ihnen in der Wohnung eingebrochen wurde.

Einige Wertsachen fehlten und vor allem im Schlafzimmer hinterließen die Unbekannten ein totales Chaos. Kerstin hatte bereits mit einem Einbruch gerechnet und daher immer ihre wichtigsten Utensilien bei sich.

Dennoch war der Schaden mit rund 2500 Euro beachtlich. Das Paar will den Kopf allerdings nicht in den Sand stecken. "Ich bin happy, dass es uns gut geht und wir gesund sind", sagte Kerstin positiv gestimmt. "Das ist nicht genug, um uns k.o. zu hauen", so auch ihr Verlobter zu den Rückschlägen.

