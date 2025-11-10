"Goodbye Deutschland"-Star meldet sich: So geht es Thommy Schmelz aktuell

Palma de Mallorca (Spanien) - Sein Gesundheitszustand scheint sich einfach nicht zu verbessern! Am zurückliegenden Wochenende haben sich Kathrin Mermi-Schmelz (57) und Ehemann Thommy (54) nochmals zu Wort gemeldet.

TV-Auswanderer Thommy Schmelz (54) liegt derzeit noch im Krankenhaus auf Mallorca. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Kathrin Mermi-Schmelz

Seit Tagen ist der Zustand des TV-Auswanderers scheinbar so schlecht, dass Thommy auf Wunsch der Ärzte wieder im Krankenhaus bleiben musste.

Erst zum Ende der Vorwoche hatte sich der "Goodbye Deutschland"-Star wegen eines dramatischen Kaliumwerts wieder in sein "zweites Wohnzimmer" einliefern lassen.

Statt sich auf Instagram von seiner besseren Hälfte vertreten zu lassen, spricht Thommy in der neuesten Wasserstandsmeldung wieder selbst zu seinen Fans. "Ich bin weiterhin im Krankenhaus und könnte Bäume ausreißen, aber ich muss leider noch ein bisschen unter Beobachtung hier bleiben."

Einen genauen Fahrplan für die nächsten Tage scheint der VOX-Publikumsliebling aber nicht zu haben.