"Goodbye Deutschland"-Star meldet sich: So geht es Thommy Schmelz aktuell
Palma de Mallorca (Spanien) - Sein Gesundheitszustand scheint sich einfach nicht zu verbessern! Am zurückliegenden Wochenende haben sich Kathrin Mermi-Schmelz (57) und Ehemann Thommy (54) nochmals zu Wort gemeldet.
Seit Tagen ist der Zustand des TV-Auswanderers scheinbar so schlecht, dass Thommy auf Wunsch der Ärzte wieder im Krankenhaus bleiben musste.
Erst zum Ende der Vorwoche hatte sich der "Goodbye Deutschland"-Star wegen eines dramatischen Kaliumwerts wieder in sein "zweites Wohnzimmer" einliefern lassen.
Statt sich auf Instagram von seiner besseren Hälfte vertreten zu lassen, spricht Thommy in der neuesten Wasserstandsmeldung wieder selbst zu seinen Fans. "Ich bin weiterhin im Krankenhaus und könnte Bäume ausreißen, aber ich muss leider noch ein bisschen unter Beobachtung hier bleiben."
Einen genauen Fahrplan für die nächsten Tage scheint der VOX-Publikumsliebling aber nicht zu haben.
Thommy Schmelz zur Beobachtung im Krankenhaus
Seine Frau hingegen will von Trübsal blasen und Sorgen machen nichts wissen - im Gegenteil. Die 57-Jährige unterstützt ihren Mann, wo sie nur kann - auch in Sachen Durchhalteparolen. "Es ist alles gut so weit und wir schaffen das. Ihr müsst euch keine Sorgen machen", richtet sie das Wort an die Community.
Zum Start in die neue Woche sei mit den behandelnden Ärzten besprochen, dass die Lage rund um den 54-Jährigen neu bewertet und Thommy in den nächsten Tagen entlassen werden würde.
Zur Erinnerung: Der TV-Auswanderer kämpft seit Sommer mit einer hartnäckigen und zeitweise sogar lebensgefährlichen Pilzinfektion auf der Lunge. Die Erkrankung war zwischenzeitlich sogar so gefährlich, dass Thommy ins künstliche Koma versetzt werden musste.
"Macht euch keine Sorgen. Mir geht es bald wieder gut", prognostiziert der gelernte Koch zum Abschluss seines kurzen Clips.
