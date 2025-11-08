Gläubige Auswanderin wird schwanger von Ex-Häftling: "War ultrageschockt"
Michigan (USA) - Ihre Liebe ist wahrhaft keine 0815-Lovestory: Rebecca (26) und Kory lernten sich über eine Brieffreundschaft kennen, als der 33-Jährige noch im Knast in den USA saß. 2022 folgte die Hochzeit hinter Gittern. Nur ein Jahr später, kurz nach der Entlassung, wandert Rebecca zu ihrem Mann aus und wird schwanger.
"Ich war ultra geschockt", erzählt die Theologie-Studentin in einer neuen Folge von "Goodbye Deutschland". Das Kind sei nicht geplant gewesen, richtig verhütet hätten sie und ihr Mann jedoch auch nicht.
Anfangs sei Rebecca ängstlich gewesen und habe sich nicht wirklich freuen können. "Als ich dann meinen ersten Frauenarzt-Termin hatte und gesehen habe, dass ein Baby in mir ist, da ging dann die Freude los."
Große Begeisterung über den Nachwuchs blieb auch zunächst bei Korys Familie aus. Vor allem sein Vater, in dessen Firma der Ex-Knacki stundenweise arbeitet, sei nicht sonderlich entzückt gewesen.
Auch finanziell sah die Lage bei dem Ehepaar zum Zeitpunkt der Schwangerschaft nicht unbedingt rosig aus. Während Rebecca mit Social Media monatlich bis zu 1000 US-Dollar (rund 871 Euro) verdiente, nahm Kory oft nur 750 Dollar (etwa 653 Euro) im Monat ein.
Kory will seiner Tochter ein guter Vater sein
Im November 2024 brachte die 26-Jährige ihre Tochter Liana bei einer Hausgeburt zur Welt. In der Zeit nach der Entbindung zog Rebeccas Mutter zur Unterstützung vorübergehend in das Haus des Paars ein.
Inzwischen habe sich auch die Meinung von Korys Vater zu seinem Enkelkind geändert. "Ich freue mich für die beiden, dass sie ein Baby bekommen haben. Es tut ihnen gut", so Arthur Gilbert (66).
Rebecca und Korys Leben hat sich durch die Geburt ihres ersten Kindes zwar um 360 Grad gewandelt, doch eine Sache begleitete die beiden stetig: ihr christlicher Glauben.
"Ich möchte Liana vom Glauben an Jesus erzählen. Das ist mir wichtig", so der 33-Jährige, der seiner Tochter ein guter Vater sein will.
