Rückschlag für Thommy Schmelz: "Goodbye Deutschland"-Star muss wieder ins Krankenhaus

Palma de Mallorca (Spanien) - Neue besorgniserrgende Neuigkeiten um TV-Auswanderer Thommy Schmelz (54): Der Publikumsliebling von " Goodbye Deutschland " muss nur wenige Wochen nach seiner Entlassung wieder ins Krankenhaus.

Seit Ende der 1990er-Jahre sind Thommy Schmelz (54) und Kathrin Mermi-Schmelz (57) ein Herz und eine Seele. © Screenshot/Instagram/Kathrin Mermi-Schmelz

Eigentlich war der 54-Jährige nach seiner lebensbedrohlichen Pilz-Infektion und wochenlangem Koma auf dem Weg der Besserung - jetzt der Rückschlag!

Wie der Wahl-Mallorquiner in einem ausführlichen Clip auf Instagram verrät, haben sich zuletzt seine Blutwerte verschlechtert.

Offenbar so stark, dass ihn die Ärzte innerhalb weniger Minuten ins Krankenhaus zitierten. "Es gibt den nächsten Dämpfer für Thommy. Ich habe Blut abgegeben und Mittwochmittag hat mich das Krankenhaus angerufen - ich musste ganz dringend da hin", lautet die Einleitung des Auswanderers.

Nach seinen Erzählungen habe man den Übeltäter aber recht schnell ausfindig machen können. Schuld an den schlechten Werten soll demnach ein Bakterium im Blut des 54-Jährigen sein.

Die Folge: Der Kaliumwert stieg unnatürlich an und sorgte so für den Alarm.