Rückschlag für Thommy Schmelz: "Goodbye Deutschland"-Star muss wieder ins Krankenhaus
Palma de Mallorca (Spanien) - Neue besorgniserrgende Neuigkeiten um TV-Auswanderer Thommy Schmelz (54): Der Publikumsliebling von "Goodbye Deutschland" muss nur wenige Wochen nach seiner Entlassung wieder ins Krankenhaus.
Eigentlich war der 54-Jährige nach seiner lebensbedrohlichen Pilz-Infektion und wochenlangem Koma auf dem Weg der Besserung - jetzt der Rückschlag!
Wie der Wahl-Mallorquiner in einem ausführlichen Clip auf Instagram verrät, haben sich zuletzt seine Blutwerte verschlechtert.
Offenbar so stark, dass ihn die Ärzte innerhalb weniger Minuten ins Krankenhaus zitierten. "Es gibt den nächsten Dämpfer für Thommy. Ich habe Blut abgegeben und Mittwochmittag hat mich das Krankenhaus angerufen - ich musste ganz dringend da hin", lautet die Einleitung des Auswanderers.
Nach seinen Erzählungen habe man den Übeltäter aber recht schnell ausfindig machen können. Schuld an den schlechten Werten soll demnach ein Bakterium im Blut des 54-Jährigen sein.
Die Folge: Der Kaliumwert stieg unnatürlich an und sorgte so für den Alarm.
Thommy Schmelz von Behörden ausgebremst
Ganz so einfach scheint die Behandlung allerdings nicht zu sein. Denn wie Thommy weiter erklärt, brauche er für das Bakterium nicht nur ein seltenes Medikament, sondern dafür auch die Zustimmung des Gesundheitsministeriums.
"Jetzt muss ich ins Krankenhaus und die müssen das im hauseigenen Labor herstellen." Schon kurz vor dem Notfall-Rückruf der Ärzte soll es ihm nicht allzu gut gegangen sein, sagt er. "Mir ist alles schwerer gefallen und ich dachte, dass ich vielleicht zu viel trainiert hätte. Daran wird es auch gelegen haben - es war wohl einfach alles zu viel."
Aufgeben und Trübsal blasen kommt für Thommy und Ehefrau Kathrin Mermi-Schmelz (57) aber auf keinen Fall infrage. "Nichtsdestotrotz: Ich kämpfe weiter", so die Kampfansage des gelernten Kochs.
Auch seine bessere Hälfte gibt die Hoffnung nicht auf und schreibt auf Instagram: "Das schaffen wir auch noch!"
