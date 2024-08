Intensivstation! Große Sorge um Star aus "Goodbye Deutschland" - Zustand "ernst"

"Am nächsten Morgen hatten wir Seetag auf dem Weg nach Madeira. Da ging es Thommy so schlecht, dass er von sich aus gesagt hat, er geht mal zum Doktor", offenbart Kathrin im Interview mit dem VOX-Team.

Auf diese hatten sich die Mermi-Schmelzes schon lange gefreut. An Bord der Aida ging es für die TV-Stars nach Madeira. Kaum hatte das Schiff den Hafen verlassen, ging es mit der Gesundheit des Überlebenskünstlers allerdings steil bergab.

Der Grund: Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten lag ihr Ehemann mit Nierenversagen in einer Klinik in Palma. Es ist nur die Spitze des Eisbergs, wie die 56-Jährige mit zittriger Stimme berichtet. Begonnen hatte das Drama auf einer Kreuzfahrt.

In einer neuen Folge des beliebten VOX-Formats ging es für die Zuschauer wieder nach Mallorca . Nach Thommy hielten sie zu Beginn allerdings vergeblich Ausschau. Vor die Kamera trat lediglich seine Partnerin.

Die beiden Kult-Auswanderer aus Mallorca zählen zu den beliebtesten Protagonisten in der VOX-Doku "Goodbye Deutschland". © Instagram/mermischmelz (Screenshot)

Probleme mit der Bauchspeicheldrüse begleiten den Lebemann schon länger. "Nieren und Leber machen jetzt auch nicht mehr so richtig mit", lässt Kathrin die Zuschauer in der aktuellen Folge wissen. Dann bricht sie in Tränen aus.

Die Ärzte auf Madeira empfahlen dem Auswanderer-Paar schließlich, schnellstmöglich nach Mallorca zu fliegen, solange Thommy noch transportfähig ist. Schon lauerte das nächste Problem: Kathrin hatte kein Geld für die Flugtickets.

Nach einem verzweifelten Hilferuf sprang das "Goodbye Deutschland"-Team in die Bresche. Zurück auf der Baleareninsel, wurde der gelernte Koch sofort wieder auf die Intensivstation verlegt.

"Du hast natürlich Angst, deinen Partner zu verlieren", gesteht Katrin weinend. Zwar kann Thommy nach ein paar Wochen aus dem Krankenhaus entlassen werden, richtig gesund ist er aber nicht. Immer wieder verliert er plötzlich das Bewusstsein, verletzt sich bei seinen Stürzen.

Via Instagram gaben die beiden nach der Sendung ein aktuelles Update. "Seit dem letzten Krankenhausaufenthalt geht's ihm eigentlich jetzt auch gut", beruhigt Kathrin die Fans. Wie es mit ihnen weitergeht, werden wohl erst die nächsten Episoden der Auswanderer-Doku zeigen.