Drama um "Goodbye Deutschland"-Star Thommy Schmelz: Freunde suchen nach Rettung

"Wenn ihr was habt, dürft ihr gerne hier unter das Video auch was drunter posten. Wir bitten euch aber bei allem Respekt um Diskretion", mahnen die Auswanderer.

Nachdem schon seine bessere Hälfte einen emotionalen Hilferuf in die Welt gesetzt hat, ziehen nun Freunde des Paares nach. In einem Video suchen Michael und Susi nach DEM einen Fan, der Thommy mit einer neuen Idee das Leben retten könne.

Der Zustand des Auswanderers hat sich in den vergangenen Wochen drastisch verschlechtert. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Thommy Schmelz, Screenshot/Instagram/Mermischmelz

Besonders tragisch: Einen der Pilze könnte sich der "Goodbye Deutschland"-Star nach Auffassung der Ärzte schon vor Jahren in Brasilien eingefangen haben.

"Tatsächlich war es so, dass wir jahrelang in einem Zimmer geschlafen haben, in dem ich regelmäßig alle zwei Wochen den Schimmel von der Decke gewaschen habe."

Neben den Ärzten auf Mallorca hatte sich Kathrin zuletzt auch beim Team der Berliner Charité gemeldet, um das lebensbedrohliche Rätsel um Thommys Lunge zu lösen. Ihrem "Schatzi" weiche die 57-Jährige momentan aber nicht mehr von der Seite, wie Freund Michael erklärt. "Sie kann das alles gar nicht verarbeiten, was an Nachrichten ankommt."

Sogar die Redaktionen von RTL und ntv sind in die intensive Suche nach Hilfe involviert.

"Wir bitten euch da draußen einfach noch mal: Wenn ihr Hilfe, Ideen habt, wendet euch direkt an die Redaktion von Goodbye Deutschland, ntv oder RTL. Wir kriegen von denen alle Nachrichten, die helfen können."