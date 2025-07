Mit 10.000 Euro und ohne Sprachkenntnisse nach Spanien: "Was soll denn passieren?"

Haben am Anfang ihrer Auswanderung gut lachen: Mel (44) und Addi (35). © Screenshot/RTL+

Rund 10.000 Euro hat das Ehepaar in die Renovierung seines noch nicht abgezahlten Hauses in Troisdorf (bei Köln) gesteckt. Der Grund: Um die Fixkosten in Deutschland zu decken, sollen die einzelnen Räume übers Internet an Monteure vermietet werden. Eine Freundin und Mels Vater werden sich um die Abwicklung kümmern.

Ein Verkauf vor der Auswanderung nach Spanien kam nicht infrage. "Wir hängen an dem Haus. Und wer weiß, vielleicht verkaufen wir es doch irgendwann", erklärt die 44-Jährige bei "Goodbye Deutschland".

Der Rest der Rücklagen, weitere 10.000 Euro, haben sich Mel und Addi für die Auswanderung aufgehoben: "Wir wissen, dass wir dort Geld verdienen müssen. Ich bin Optimist, also was soll mir denn passieren? Es gibt keine Probleme, nur Lösungen."

In der spanischen Hafenstadt Délia werden die beiden, die seit zwölf Jahren zusammen und seit vier Jahren verheiratet sind, in einer traumhaften Finca samt Pool leben.