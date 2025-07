Noch immer keine "Schlag den Star"-Kohle: ProSieben lässt Geissens-Töchter zappeln

Im Interview mit " Promiflash " am Rande des Lascana Summer Club-Events in Berlin erklärte Shania jetzt allerdings überraschend: "Wir haben das Geld noch gar nicht!" Ihre ältere Schwester kann dies nur bestätigen.

Mama Carmen Geiss (60, r.) platzte nach dem Gameshow-Triumph ihrer Töchter vor Stolz. (Archivbild) © Marcus Brandt/dpa

Mit etwas Abstand scheint in den Köpfen der TV-Stars nun ein wenig die Vernunft Einzug gehalten zu haben. "Wir sind noch jung. Wir haben noch sehr viel vor. Also, das Geld geht nicht, wie wir in der Show gesagt haben, nur in Hermès-Taschen und Chanel", betonte Shania.

Ihre Schwester fügte noch ergänzend dazu: "Wir würden das gerne auf der Seite halten. Und dann, mal gucken."

Neben einem netten "Taschengeld" hatte der Sieg ihrer Töchter für Mama Carmen aber auch noch eine ganz besondere Strahlkraft.

Ihr Nachwuchs hätte nämlich nicht "nur gegen starke Gegner gekämpft, sondern auch gegen ein ganzes Meer an Vorurteilen".

Viele Menschen würden nur das Klischee sehen: "Kinder von Promis, shoppen, Luxus, nichts im Kopf." Doch bei "Schlag den Star" habe sich gezeigt, "dass da viel mehr dahinter steckt – Herz, Ehrgeiz, Teamgeist und Köpfchen".