Totgeprügelt! "Goodbye Deutschland"-Star mit nur 32 Jahren gestorben

Angaben dazu, wie der 32-Jährige zu Tode gekommen war, machte VOX nicht - einem Bild-Bericht zufolge waren die Umstände jedoch dramatisch. So berichtete die Zeitung am Sonntag, dass der türkische Musiker vor den Augen seiner Verlobten zu Tode geprügelt worden war!

"Wir trauern um Emre, der Anfang des Monats auf tragische Weise zu Tode gekommen ist. […] Wir sind in Gedanken bei Sandra und Emres Familie und möchten unser herzliches Beileid aussprechen", hieß es in einem Statement, zu dem der Sender auch ein Schwarz-Weiß-Foto der Auswanderin und des Musikers geteilt hatte.

Er hatte noch so viel vor, schmiedete Zukunftspläne mit seiner Sandra (35), die von Hamburg in die Türkei auswanderte, um sich dort mit Emre ein gemeinsames Leben aufzubauen. Nun sind die Träume der beiden Verlobten für immer geplatzt.

Der Angriff soll sich demnach am 5. Februar in einem Fast-Food-Restaurant in Istanbul zugetragen haben, das das Paar am Morgen besucht habe. Zwei Männer hätten Sandra demnach belästigt, woraufhin Emre eingriff und daraufhin derart brutal verprügelt wurde, dass er nur wenig später infolge seiner schweren Verletzungen verstarb. Eine Überwachungskamera soll die Prügel-Attacke dokumentiert haben.

Gegenüber der Bild schilderte Sandra die unfassbare Tat, berichtete, dass sie noch versucht hätte, ihren Emre wegzuziehen. "Aber sie schlugen auch mich", erklärte die 35-Jährige. "Ich konnte ihn nicht retten."