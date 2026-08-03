TV-Auswanderer künstlich beatmet: Ehefrau spricht über Zustand von Thommy Schmelz

Palma de Mallorca (Spanien) - Der Leidensweg von Thommy Schmelz (54) nimmt einfach kein Ende. Am vergangenen Donnerstag musste der TV-Star mal wieder auf die Intensivstation verlegt werden. Jetzt gibt es ein neues Update.

Mit seiner Ehefrau Kathrin (58) ist Thommy Schmelz (54) seit 19 Jahren bei "Goodbye Deutschland" zu sehen. © Instagram/mermischmelz (Screenshot)

Ursache für den erneuten Klinik-Aufenthalt sind Wassereinlagerungen in der Lunge, mit denen der "Goodbye Deutschland"-Auswanderer bereits seit Längerem zu kämpfen hat. Immer wieder steigt die Flüssigkeit, sodass er kaum mehr atmen kann.

Doch damit nicht genug! Thommys Ehefrau Kathrin Mermi-Schmelz (58) meldete sich jetzt mit einem Update zu Wort und erklärte gegenüber der "Mallorca Zeitung", dass sich ihr Mann zusätzlich noch eine Infektion in dem Organ eingefangen habe.

Die Vermutung der mallorquinischen Ärzte: Bakterien aus verunreinigtem Bauchwasser könnten in die Lunge gelangt sein. "Zusätzlich kann es sein, dass der Pilz wieder aktiv geworden ist", erklärte die Restaurant-Mitarbeiterin weiter.

Bereits 2025 hatte ein hartnäckiger Pilz ein Loch in Thommys Lunge gefressen. Zeitweise war der Zustand des gelernten Kochs so kritisch, dass er nicht nur auf der Intensivstation künstlich beatmet, sondern sogar ins künstliche Koma versetzt werden musste.