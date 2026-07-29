Riesen-Rätsel bei "Goodbye Deutschland": Ist Hochzeit von Peggy Jerofke und Steff Jerkel nicht gültig?

Cala Rajada (Mallorca) - Schon einen Monat ist die Traumhochzeit von Peggy Jerofke (51) und Ehemann Steff Jerkel (56) inzwischen her. Erst jetzt schlägt sich der Auswanderer und Ex-Gastronom allerdings mit einer ganz entscheidenden Frage herum. Ist seine Ehe mit Peggy überhaupt rechtens?

Nach 28 Jahren Beziehung - mit einjähriger Unterbrechung - haben sich Steff Jerkel und Peggy Jerofke dieses Jahr das Jawort gegeben. © RTL / 99pro media

Fast 30 Jahre gehen Peggy und Steff mittlerweile schon zusammen durchs Leben - seit 2009 Seite an Seite auf Mallorca.

Nach dem romantischen Heiratsantrag in seiner einst betriebenen Sportsbar hatten schließlich am 26. Juni dieses Jahres die Hochzeitsglocken geläutet.

Aber: Ist der Hamburger nach seiner ersten Ehe mit Ex-Freundin Katrin überhaupt schon geschieden? Daran kann sich Steff in der neuen Folge von "Goodbye Deutschland" nämlich gar nicht so gut erinnern...

Tatsächlich soll nach Aussage des 56-Jährigen der benötige Ledigkeitsnachweis fehlen. Den brauchen die Behörden allerdings, um zu checken, ob Steff in der Vergangenheit bereits verheiratet - und wenn ja - offiziell geschieden ist.

"Ich hoffe, dass es noch vor September klappt", erklärt Peggy, die sich nach der Traumhochzeit um alle restlichen Papiere für den finalen Termin vor dem Standesamt kümmern wolle.