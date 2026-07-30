Ute liebt 22 Jahre Jüngeren und wird diskriminiert: "Das ist die dumme alte Frau, die einen Afrikaner geheiratet hat"
Heinsberg/Banjul (Gambia) - Seit 2016 sind Ute (59) und Kosimas "Kwesi" Addo (37) ein Paar. 22 Jahre Altersunterschied sowie zwei völlig verschiedene Kulturen trennen die beiden. Wenig verwunderlich, dass nicht jeder ihre Beziehung gutheißt. In einer neuen Folge "Goodbye Deutschland" erzählt Ute von Diskriminierungserfahrungen, die nicht nur ihre Liebe zu ihrem Mann betreffen.
"Das ist die dumme alte Frau, die einen Afrikaner geheiratet hat", nennt die 59-Jährige in der Sendung als Beispiel. Traurigerweise kennt sich Ute mit derartig verletzenden Aussagen aus, denn einer ihrer zwei erwachsenen Söhne (27 und 30) hat eine Behinderung. "Das tut mir weh, wenn jemand mein Kind oder meinen Mann ausgrenzt."
Als Kwesi 2016 als Asylsuchender von Gambia nach Deutschland flüchtet, ahnt er nicht, dass er bei einer Afrobeat-Party in Krefeld die Frau seines Lebens kennenlernt. Doch schnell wird ihre Liebe auf eine harte Probe gestellt, denn sein Antrag auf Asyl wird abgelehnt. Der Gambier reist freiwillig zurück in sein Heimatland.
Statt eine Beziehung auf Distanz zu führen, wandert Ute für ihren Traummann in ein für sie komplett fremdes Land aus. 2019 begleitet "Goodbye Deutschland" die Auswanderung, ein Jahr zuvor fand die Hochzeit in Gambia statt.
Lang währt das Glück in Afrika allerdings nicht. Nur neun Monate später muss Ute wegen ihrer demenzkranken Mutter (†2022) zurück nach Deutschland, Kwesi kommt mit.
Kwesi will seine Tochter bei sich in Deutschland haben
Nahe Heinsberg (bei Aachen) kauft sich das Paar ein Haus und baut sich gemeinsam ein Secondhand-Business auf. Nun verfolgen die Ex-Auswanderin und ihr Mann neue Pläne: Kwesis Tochter Ida (9) soll mit ihnen in Deutschland wohnen.
Die Kleine lebt allerdings seit ihrer Geburt in Gambia bei ihrer Oma, kennt die deutsche Kultur nur von Erzählungen. Veronic Ngum (59) fühlt sich von dem Vorhaben ihres Sohnes überrumpelt und kann ihre Tränen nicht zurückhalten. "Unsere Verbindung ist so stark, wir sind wie Mutter und Tochter", beschreibt sie ihre Beziehung zu ihrer Enkelin.
Zwar unterstützt Ute Kwesis Wunsch bezüglich der Auswanderung seiner einzigen Tochter, weiß aber um Rassismus und Diskriminierung in Deutschland. Wie werden sich die beiden endgültig entscheiden?
Das erfahrt Ihr in einer neuen Folge "Goodbye Deutschland" am Montagabend um 20.15 Uhr bei VOX oder schon jetzt bei RTL+.
Titelfoto: Screenshot/RTL+