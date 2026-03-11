Dreharbeiten laufen: "Großstadtrevier" bekommt einen dritten Spielfilm

Hamburg - Die Dreharbeiten zum dritten Spielfilm der ARD-Serie " Großstadtrevier " laufen derzeit in Hamburg .

Die Schauspielerin Saskia Fischer steht mit ihrer Rolle "Frau Küppers" im Mittelpunkt des neuen Großstadtrevier-Films. (Archivbild) © Christian Charisius/dpa

Wie die ARD weiter mitteilte, beginnt im Anschluss die Produktion der 40. Staffel der Serie, die in diesem Jahr 40. Geburtstag feiert.

Im Zentrum des Spielfilms mit dem Arbeitstitel "Knockout" steht Revierleiterin Frau Küppers, gespielt von Saskia Fischer.

Diese gerät nach einem Treffen mit einem Studienfreund unter Verdacht, nach einem schweren Unfall Fahrerflucht begangen zu haben.