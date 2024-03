Guido Cantz gibt sein "Glücksrad"-Debüt: Diese Änderungen gibt es bei der beliebten Show

Köln - Ein blonder Moderator mit fünf Buchstaben? Antwort: Cantz (52). Am Gründonnerstag (28. März) um 21.15 Uhr startet der Komiker als neuer Moderator der wiederbelebten Kreuzworträtsel-Show "Glücksrad" auf RTLZWEI. Seine Moderationspartnerin in den zunächst acht Folgen ist die "Glücksrad"-Veteranin Sonya Kraus (50).

Guido Cantz (52) wird sein "Glücksspiel"-Debüt als Moderator geben. © RTLZWEI

"Guido und ich kennen uns schon ewig, er ist die totale Show-Kanone", erzählt Kraus der Deutschen Presse-Agentur. Umgekehrt bescheinigt Guido Cantz seiner Partnerin, sie sei ein "wandelndes Glücksrad-Wikipedia": "Weil sie schon so lange dabei ist, weiß sie einfach alles."

Kraus beerbte einst Maren Gilzer, die zum Ursprungsteam gehört hatte, als das Format 1988 bei SAT.1 auf Sendung gegangen war. "Ich glaube, dass wir emanzipiert geworden sind", sagt sie. Heutzutage kann auch Guido Cantz nicht immer nur das große Rad drehen, sondern muss auch mal die Buchstabenfee machen und die aufleuchtenden Lettern umdrehen.

"Hat auch gar nicht wehgetan", versichert er. "Wir haben natürlich etwas rumgeflachst: Wer geht ans Rad und wer geht an die Wand? Aber ich würde sagen: Dass das wechselt, ist im Jahr 2024 eine Selbstverständlichkeit."

Früher war die Bedienung der Wand reine Frauensache – und in vielen Ländern, in denen die Show läuft, ist das bis heute so.