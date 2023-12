GZSZ: Im Kolle-Kiez fliegen die Fäuste, doch ER bekommt eine blutige Nase

Nach dem Jobangebot eskaliert der Streit zwischen Carlos (l.) und Tobias. © RTL / Rolf Baumgartner

Wo früher Freundschaft war, fließt nun böses Blut. Hintergrund des Streits ist Carlos' Rache an Katrin. Mit fiesen Intrigen und perfiden Maschen gelang es ihm, W&L endlich an sich zu reißen. So ging auch die Brandstiftung auf eine Baustelle auf seine Kappe.

Carlos erpresste die Unternehmerin erfolgreich, dass sie die Firma an seine Komplizin Rosa Lehmann verkauften soll - zu einem Spottpreis. Andernfalls würde er dafür sorgen, dass Tobias wegen des angeblichen Anheuerns von Schwarzarbeitern und wegen vermeintlicher Erpressung Sulas zu einer Falschaussage angezeigt wird.

In der Folge hätte der Bauleiter zusammen mit seiner Privatinsolvenz schuldig gesprochen werden und im Knast landen können. Der Imageschaden wäre immens gewesen. Katrin gab klein bei und entschied sich mit dem Verkauf der Firma gegen ihr Lebenswerk.

Wie die GZSZ-Vorschau zeigt, trifft Carlos seinem ehemaligen Kollegen zufällig auf der Straße im Kolle-Kiez und will ihm einen Job anbieten.

"Du bist ein fähiger Mann, ich gebe dir gute Projekte und die Konditionen können wir danach besprechen", versucht der Unternehmer, ihm das Angebot schmackhaft machen.

Doch sein einstiger Kumpel empfindet es als blanken Hohn. "Glaubst du ernsthaft, ich würde für dich arbeiten. Du bist ein mieses Stück Scheiße, Carlos. Das einzig Gute am Verkauf von 'W&L' war, dass ich nichts mehr mit dir zu tun haben muss. Nie mehr!", geigt der Architekt ihm die Meinung.