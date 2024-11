GZSZ: Nina ist zurück - Mit einer Überraschung

Berlin - Über ein Jahr ist der GZSZ-Abschied schon her, doch jetzt meldet sich Nina Ahrens endlich zurück. Bereits im September kündigte Schauspielerin Maria Wedig (40) ihr Comeback nach der Babypause an , ab Dienstag flimmert sie dann wie gewohnt über die TV-Bildschirme.

Doch wer ist der Neue an ihrer Seite? Ein Geheimnis wird schon bei ihrem Comeback nicht daraus gemacht.

Heißt: Tonis Mutter hat einem neuen Mann das Jawort gegeben. "Nina hat geheiratet und scheint sehr glücklich zu sein. Aber wie lange das anhält, bleibt spannend!", kennt die 40-Jährige den GZSZ-Kosmos . Denn im Kolle-Kiez lauert das Drama beinah an jeder Ecke.

"Durch ihre Aufgaben in Argentinien ist Nina gewachsen und hat zur Überraschung aller auch einen neuen Nachnamen mitgebracht."

Aber natürlich hat die Rückkehr auch die ein oder andere Überraschung parat: "Nina arbeitet jetzt für Navarro Industries und kehrt nicht als Angestellte, sondern als Kundin zurück. Das sorgt für eine völlig neue Dynamik zwischen ihr und Katrin", so der GZSZ-Star.

Jo Gerner und Nina sind wieder vereint. © RTL/Rolf Baumgartner

Achtung, Spoiler:

"Wart ihr schon bei Frau Navarro?", will Flo wissen und schickt Katrin und Emily in den Konferenzraum. Zunächst noch mit einem XXL-Sonnenhut verdeckt, können sie kaum glauben, wer da vor ihnen steht. Statt einer Latina ist Nina plötzlich wieder in Berlin.

"Es ist schön, wieder hier zu sein", legt Nina einen denkwürdigen Auftritt hin.

Zur Erinnerung: Die Projektleiterin hatte sich mit Katrin überworfen und anschließend einen Job in Argentinien angenommen, auch, weil Carlos sie betrogen hatte. Wie der Casanova darauf reagieren wird, dass seine einstige Liebe neu geheiratet hat, werden die GZSZ-Fans ab Dienstag (ab 19.40 Uhr bei RTL) erfahren. Kunden von RTL+ können ihr Comeback jetzt schon online sehen.

Ein Liebes-Comeback dürfte sich aber eher weniger andeuten. Carlos hat längst sein Herz an Alicia verloren und will sie mit allen Mitteln zurück.