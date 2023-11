GZSZ-Star Olivia Marei zeigt After-Baby-Body und hat wichtige Botschaft

Olivia Marei (33) setzt sich für mehr Selbstliebe ein. © Screenshot/Instagram/oliviamarei (Bildmontage)

In dem Video präsentiert sie sich nur mit schwarzer Unterwäsche bekleidet und zeigt in Großaufnahme ihre körperlichen "Makel". Damit will die Darstellerin von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" nämlich eine wichtige Botschaft an ihre Follower senden, auch wenn es ihr schwergefallen sei, dieses Video zu posten.

"Selbstliebe" ist das Stichwort in diesem Zusammenhang! "Dieser Körper hat mich schon über 33 Jahre getragen. Er hat Kinder auf die Welt gebracht, hat Stürze und andere Verletzungen, aber auch längere Partynächste ausgehalten", erzählte sie ihren Followern auf der Social-Media-Plattform.

Das sich die 33-Jährige trotzdem schwer damit getan habe, den Beitrag zu veröffentlichen, zeige, wie "komisch" unsere Schönheitsideale definiert sind.

"Sollten wir nicht auf jede Cellulite-Delle, jede Narbe, jeden Dehnungsstreifen stolz sein?", fragte die Promi-Dame ihre Fans. Schließlich erzähle jeder dieser vermeintlichen Makel eine Geschichte über das Leben, das man geführt hat.