GZSZ: Lassen Yvonne und Michi (wieder) die Laken glühen?

Michi klagt bei Yvonne über Nackenschmerzen, die daraufhin sofort Hand anlegt.

Nach dem Liebes-Aus mit Joachim hat Yvonne Trost und Halt in den Armen ihres Ex-Mannes gefunden. Gemeinsam begeben sich die beiden auf eine Reise in ihre Vergangenheit, mit Schlager, Bowling und allem Drum und Dran.

Achtung, Spoiler!

Bei Michi sind dadurch längst wieder die alten Gefühle aufgekeimt, was auch Moritz nicht verborgen bleibt, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Nachdem der Michi-Man in Gegenwart seines Sohnes wieder einmal in höchsten Tönen von dessen Mutter schwärmt, redet Mo Tacheles mit seinem alten Herren: "Wenn ich Dir zuhöre, habe ich eher das Gefühl, dass sich da was durcheinander kegelt - emotechnisch und so!"

Und damit liegt der Filius goldrichtig. Aber wie sieht die Gefühlslage eigentlich bei Yvonne aus? Die scheint einem Wiederaufleben der Emotionen auch nicht abgeneigt zu sein, wie eine GZSZ-Vorschau zeigt.