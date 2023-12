GZSZ: Tonis Sucht bringt sie in eine lebensgefährliche Situation

Auch Erik merkt, dass mit Toni etwas nicht stimmt. © RTL / Rolf Baumgartner

Was bisher geschah: Bei einem Einsatz in New York kam es zu einem Schusswechsel. Dabei wurde die Polizistin verletzt. Doch während der Streifschuss äußerlich verheilt ist, hat Tonis Inneres Spuren davongetragen: Bei der Behandlung verschrieben ihr die Ärzte Tabletten, von denen sie nun abhängig ist.

Nach ihrer Rückkehr in den Kolle-Kiez wundern sich die Bewohner über die Stimmungsschwankungen der Polizistin. Manche führen das gereizte Verhalten auf die Trennung mit Erik zurück. Auch er merkt, dass mit ihr etwas nicht stimmt.

Tatsächlich hängt die innere Unruhe aber mit ihrer Tablettensucht zusammen, die sie zunächst für sich behält. Als ihr dann auch noch die Pillen ausgehen und der Nachschub aus den USA auf sich warten lässt, geraten die Entzugserscheinungen außer Kontrolle. Ein kalter Entzug scheitert zudem.

Dann spitzt sich die Situation zu und Toni nimmt bei Stress immer mehr Oxycodon, das die schmerzstillende Wirkung des bekannten Morphins übertrifft. Versehentlich nimmt sie eine gefährliche Überdosis, als sie Erik mit einer anderen Frau sieht.

Die GZSZ-Vorschau zeigt bereits, welche Konsequenzen die Flucht gegen den Schmerz hat. Toni sitzt völlig weggetreten und bewusstlos in der U-Bahn, als zwei Halbstarke sie bemerken - samt ihrer Dienstwaffe im Holster.