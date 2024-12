Liebes-Aus und Rache? So geht es nach dem GZSZ-Special weiter

"Der Schock über Michis Nein wird auf jeden Fall nachwirken. Bedeutet ein Nein zur Hochzeit auch ein Nein zu Maren? Jedenfalls werden Michi und Maren um ihre Liebe kämpfen", so Schauspielerin Eva Mona Rodekirchen (48).

Er hat nicht das Gefühl zur Familie zu gehören. Dass die Chaos-Blondine ihn in Spanien beim Lars-Drama einfach überstimmt hat, festigt nur seinen Eindruck. Das aber wirft eine grundsätzliche Frage auf. Ist DAS Traumpaar bei GZSZ (montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL oder auf Abruf ) schon bald Geschichte?

"Ein Nein, mit dem wohl keiner gerechnet hat – vor allem nicht Michi selbst. Michi hat seine Gründe, denn ihm wird so einiges klar: über sich selbst und über seine ganz große Liebe Maren", erklärt GZSZ-Star Lars Pape (53) bei RTL.

Da sind zum einen Maren und Michi. Die Vierfach-Mama wollte schon in Spanien dem Michi-Man einen Antrag machen. Den holte sie dann in Berlin nach. Mit der Antwort hat sie allerdings nicht gerechnet: Michi lehnte ab!

Katrin weiß, mit wem Tobias (l.) eine Affäre hat © RTL / Anna Riedel

Ob aber auch mit Erfolg? "Was in den nächsten Wochen passiert, wird spannend, wahnsinnig emotional, und alles kommt anders als Michi und Maren – und bestimmt auch die GZSZ-Fans – gedacht haben", gibt Lars Pape einen Ausblick, lässt aber offen, ob es Herzschmerz bedeutet.

Den hat Katrin definitiv. Die taffe Geschäftsfrau hat in Spanien erfahren, mit wem Tobias sich da eigentlich auf der Baustelle vergnügt hat. Sie lässt sich in Berlin zwar nichts anhaben, innerlich aber brodelt es in ihr. Für Katrin ist klar: Emily muss weg!

"Eine schmerzhafte Wahrheit ist in Spanien für Katrin ans Licht gekommen. Wird sie sich wirklich rächen und wie könnte das aussehen?", so GZSZ-Urgestein Ulrike Frank (55). So einen Betrug, den sie auch noch mit ihren eigenen Augen ansehen muss, wird Katrin nicht auf sich sitzen lassen.

"Es lohnt sich einzuschalten, denn wie heißt es so schön: Unterschätze niemals einen Gerner – aber eine Katrin Flemming erst recht nicht."