Nach elf Jahren: GZSZ-Star Timur Ülker hat sich endlich getraut!

Timur Ülker hielt im Hotel "Raaya by Atmosphere" am Strand der Malediven um die Hand seiner großen Liebe Caroline Steinhof (beide 35) an. © Raaya by Atmosphere

Noch im März erzählte der Schauspieler im GZSZ-Podcast, dass er seinen Heiratsantrag "verkackt" hatte, denn 2021 ließ er die bislang wohl beste Gelegenheit im Urlaub bei einem Abendessen am Strand der Malediven ungenutzt.

"Ich habe Angst vor dem Heiratsantrag, ich bin echt schlecht in sowas", erklärte er damals zu seiner Verteidigung und befürchtete, jetzt auf den "Raumfahrttourismus warten" zu müssen, um das ganze zu toppen.

Ganz so hoch hinaus musste der 35-Jährige dann aber doch nicht - es reichte eine "Wiederholung" auf der Trauminsel im Indischen Ozean. Denn diesmal ging er am 23. Oktober am Strand des Hotels "Raaya by Atmosphere" vor seiner Angebeteten aufs Knie.

"Du bist das Wichtigste in meinem Leben und ich weiß nicht genau, wann wir zusammengekommen sind, aber ab der ersten Minute wusste ich, dass Du die Frau bist, mit der ich alt werden möchte", drückte er ihr seine Liebe aus.

"Du bist der Anker in dieser ganzen Familie. Und deshalb will ich Dich offiziell fragen: Willst Du meine Frau werden?"