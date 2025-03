Schock für GZSZ-Star Timur Ülker: Sohn muss in Klinik und es kommt noch dicker

Timur Ülker (35) und seine Verlobte Caroline Steinhof (36) haben bei Instagram von einer entbehrungsreichen Zeit berichtet. © Screenshot/Instagram/timuruelker (Bildmontage)

Caroline zeigte sich in der vergangenen Woche in ihrer Story bei Instagram in Tränen aufgelöst, ohne dafür zunächst eine Erklärung zu geben. Diese folgte nun einige Tage später, nachdem sich die Aufregung wieder ein bisschen gelegt hat.

"Mit ging's nicht so gut, nicht weil an dem Tag selbst was passiert ist", erklärte sie in einem gemeinsamen Video mit ihrem zukünftigen Mann. Vielmehr hätten sie die Ereignisse einfach in die Knie gezwungen und es gehöre dazu, ihren Followern auch so etwas zu zeigen. Selbst Timur sei von der heftigen Reaktion seiner Freundin überrascht gewesen.

Aber was war jetzt eigentlich konkret passiert? Ihr Sohn Ilay wurde von einer Zecke gebissen, die sie ihm aus dem Kopf entfernen mussten und die sich schon richtig mit Blut vollgesogen hatte.

"Zwei Tage darauf hat er plötzlich Fieber bekommen", berichtete der GZSZ-Star. Die besorgten Eltern vermuteten sofort entweder Borreliose oder FSME - die beiden häufigsten Erkrankungen nach einem Zeckenbiss.