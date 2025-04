Süße Überraschung: GZSZ-Star Lennart Borchert wird Papa

GZSZ-Star Lennart Borchert (25) und seine Freundin Louisa bekommen ein Baby. © RTL / Anna Riedel

"Unser nächstes Kapitel beginnt jetzt und verspricht die schönste Geschichte zu werden", schreibt das Paar auf Instagram und freut sich auf sein "kleines Wunder".

Nachdem der Schauspieler vor fünf Jahren die Diagnose Hodenkrebs bekommen hatte, verlor er einen Hoden. Damit Lennart und seine Freundin, sollte es auf natürlichem Weg nicht mehr klappen, dennoch Eltern werden können, ließ Lennart seine Spermien einfrieren.

Das Paar verkündet nun überraschend, dass es bei den beiden auch ohne künstliche Befruchtung geklappt hat. Louisa ist mittlerweile im vierten Monat schwanger. Auf dem veröffentlichten Ultraschallbild ist das kleine Wunder bereits gut zu erkennen.

Im Interview mit RTL erzählen die beiden, dass sie im Liebesurlaub in Kapstadt von ihrem jüngsten Glück erfahren haben. Louisa habe Lennart am Morgen geweckt. Im Halbschlaf habe er nicht direkt realisiert, was vor sich ging.

"Aber als ich den Test in der Hand hielt und Louisa vor Freude weinte, wusste ich: Es ist wirklich wahr! Ein unbeschreiblicher Moment", so der GZSZ-Schauspieler.