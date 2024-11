Hähne statt Hunde: Martin Rütter stellt sich im Tierheim neuer Herausforderung

Stuttgart - Mit jährlich 2000 bis 3500 Neuankömmlingen platzt das Tierheim Stuttgart aus allen Nähten! Hundetrainer Martin Rütter (54) und seine Kollegin Sophie Grethe schauen sich die Lage vor Ort an.

In der VOX-Sendung "Martin Rütters Tierheimhelden" erhält der Hundetrainer viele Eindrücke aus Deutschlands Tierheimen. © RTL / MinaTV

Leiterin Marion Wünn begrüßt Martin Rütter im ältesten Tierheim Deutschlands. Nach 40 Jahren verabschiedet sich die Tierpflegerin schweren Herzens in die Rente.

Sorgen über das Fortbestehen des Tierheims, das sich ausschließlich über Spenden und Erbschaften finanziert, mache sie sich jedoch weiterhin.

Auch Hundetrainerin Sophie Grethe taucht direkt in den Arbeitsalltag der Mitarbeitenden im Tierheim. Sie trifft Hundepflegerin Rebecca Ullrich, die sich um neu eingetroffene Hundewelpen aus schlechter Haltung kümmert.

Die Arbeit verlange ihr einiges ab. "Wenn Tiere in keinem guten Zustand kommen, bringt einen das auch an die Grenzen", so die Hundepflegerin.

Insbesondere Fälle von Animal Hoarding nehmen aktuell zu, was große Herausforderungen birgt. Rebecca erinnert sich: "Im Frühjahr haben wir 68 Chihuahuas bekommen."