Göring-Eckardt bei "Hart aber fair": "Wir machen das nicht gut mit dem Islamismus"

Moderator Louis Klamroth (34) diskutierte mit seinen Gästen darüber, welche politischen Konsequenzen nach Solingen folgen müssen. © Thomas Kierok/WDR/dpa

Drei Menschen kamen bei der Attacke in Solingen ums Leben, acht weitere wurden teils schwer verletzt.

"Ich kann nachvollziehen, dass Menschen sich zusätzlich verunsichert fühlen", sagt die stellvertretende Bundestagspräsidentin Katrin Göring-Eckardt (58, Grüne) im Hinblick auf den Anschlag und fügt hinzu: "Wir machen das nicht gut mit dem Islamismus."

CDU-Politiker Wolfgang Bosbach (72) meint: "Wir wollen Humanität auf der einen Seite und Ordnung auf der anderen Seite. Wenn aber immer mehr Menschen das Gefühl haben, das Erste klappt prima, aber das Zweite klappt überhaupt nicht, dann kippt die Stimmung."

Es gehe im Kern um junge bindungslose Männer mit einer hohen Gewaltbereitschaft, so der 72-Jährige.

Sein Resümee: "Im Moment ist nicht die Frage, was die Grünen, die FDP oder die SPD wollen, im Moment ist die Frage, was unser Land sicherer macht. Was ist mit unserer Rechtsordnung vereinbar, was hilft wirklich und was nicht? Diese Debatte vermisse ich."