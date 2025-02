"Hart aber fair": Was sollte diese Aussage von Louis Klamroth zu Gruppenvergewaltigungen?

Als es um Kriminalität im Kontext von Zuwanderung ging, zeigte sich Moderator Louis Klamroth (35) falsch informiert. © WDR/Julia Sellmann

Unter dem Motto "Merz und die AfD: Ist die Brandmauer Geschichte?" ging es um den Antrag der Union mit Stimmen der AfD im Bundestag und die Frage, ob die deutsche Asylpolitik restriktiver werden müsse.

Als es um Kriminalität ging, sagte AfD-Politikerin Beatrix von Storch (53): "Wir haben zwei Gruppenvergewaltigungen am Tag, zehn normale Vergewaltigungen am Tag und 131 Gewaltdelikte pro Tag in den letzten Jahren gehabt durch Zuwanderer, in erster Linie von Syrern, Afghanen und Irakis. Das ist unerträglich!"

Moderator Klamroth erwiderte: "Sie haben recht, es gibt ungefähr 700 Vergewaltigungen mit mehr als einem Tatverdächtigen, also zwei pro Tag im Schnitt."

Mit seiner Schlussfolgerung daraus sorgte er jedoch für Irritation. "50 Prozent sind auch nicht Deutsch. Nur: Woher die kommen, das weiß man nicht. Das können Flüchtlinge sein. Das kann aber auch ein australischer Austauschstudent sein."