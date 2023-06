"hart aber fair" am Montag nicht im Programm!

Köln - Wer am Montag "hart aber fair" sehen möchte, wird enttäuscht. Bereits die zweite Woche ist Moderator Louis Klamroth (33) nicht auf Sendung.

"hart aber fair"-Moderator Louis Klamroth (33) hat Talk-Pause bis zum 12. Juni. © WDR/Oliver Ziebe

Den bisher letzten "hart aber fair"-Talk gab's am 22. Mai zum Thema der Wahlen in der Türkei. Zu Pfingsten lief der Talk nicht. Auch in der kommenden Woche gibt's keinen "harten Polit-Talk" aus Köln.

Der Blick ins Programm verrät: Louis Klamroth ist erst wieder am 12. Juni dran mit seinem "hart aber fair" - Thema und Gäste stehen allerdings noch nicht fest.

Wer am kommenden Montag auf politischen Klartext nicht verzichten möchte, muss zum MDR zappen. Hier gibt's "Fakt ist! aus Erfurt". Mit Blick auf die hohen Zustimmungen für die AfD dreht sich hier alles um die "Enttäuschung, Wut und Zukunftsangst – Ostdeutsche hadern mit dem Staat".

Zu Gast sind geladen:

Antje Hochwind-Schneider (52, SPD), Landrätin im Kyffhäuserkreis

Dr. Judith C. Enders, Politikwissenschaftlerin und Autorin

Dr. Alexander Leistner, Kultursoziologe, Universität Leipzig

Ab 20.30 Uhr läuft die Sendung per Livestream auf mdr.de sowie ab 22.10 Uhr im MDR.