Martin Kind bekommt viel Feuer und wehrt sich: "Ich habe ein anderes Verständnis für ..."

Kind, der als Gegner der 50+1-Regelung gilt, wurde in der Talkshow ordentlich in die Mangel genommen. Ihm gegenüber saßen mit SPD-Generalsekretär und Arminia-Bielefeld-Fan Kevin Kühnert (34), der "11-Freunde"-Journalistin Mia Guethe und Thomas Kessen (Fanverband "Unsere Kurve") Personen, die eher die Position des Fan-Vertreters als die des Geldgebers einnehmen.

Thomas Kessen (Fanverband "Unsere Kurve") kam als Sprachrohr für Fußball-Anhänger im Stadion in die Sendung. © IMAGO / HMB-Media

Daraufhin bekam er vom Fanvertreter Thomas Kessen Feuer. "Herr Kind hat gerade die Möglichkeit, sehr einfach sehr viel Schaden vom deutschen Fußball abzuwenden", machte Kessen deutlich.

"Selbst wenn es so wäre, was ändert es?", wollte Kind wissen. Daraufhin wurde er vom Fanvertreter abgewatscht: Dem Hannover-Boss wurde vorgeworfen, dass es gerade deshalb zu den Protesten komme und "Ihrer Rumeierei in der Diskussion danach" wegen an der "demokratischen Akzeptanz" fehle.

"Ja, okay, ich nehme es zur Kenntnis", entgegnete Martin Kind lachend.

Etwas merkwürdig kam auch die Antwort von Martin Kind nach rund zwei Dritteln der Sendung daher.

"Wir können nicht damit rechnen, dass sich solche Investoren still zurücklehnen", verdeutlichte Mia Guethe, welche Angst viele Fanvertreter umtreibe.

"Nein, solange es seriöse und gute Verträge gibt und seriöse Vertragspartner sind." Diese Antwort des 79-Jährigen trägt ungefähr so viel zur Entspannung bei wie seine Ausführungen über sein Abstimmungsverhalten und anderer Vereine. Die gesamte "Hart aber fair"-Diskussion findet Ihr in der ARD-Mediathek.