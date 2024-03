Wird ARD-Talk "Hart aber fair" in die Mediathek verbannt?

Die Talkshow von Sandra Maischberger (57) soll im April dreimal die Woche ausgestrahlt werden. © Monika Skolimowska/dpa

Talkerin Sandra Maischberger (57) ist im April mehrmals auch montagabends im Ersten zu sehen.

"Der Erfolg von Sandra Maischbergers Talkformat soll durch weitere Sendetermine gestärkt werden, vorrangig am Dienstag- und Mittwochabend und in Einzelfällen auch am Montagabend", erklärte nun eine ARD-Sprecherin. Dafür wolle man die planmäßige Osterpause von "Hart aber fair" nutzen, so die Sprecherin.

Erst am 29. April soll Louis Klamroth (34) - der die Talksendung von Frank Plasberg (66) übernommen hatte - mit seinem Montagabend-Talk wiederkehren.